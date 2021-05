Jeden za 18, druhý bez dvou za dvacet. Tato charakteristika sedí na dva dealery drog, pro které si v první polovině týdne došli policisté v Novém Městě nad Metují a v Broumově. Obvinili je z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Kriminalisté na Náchodsku tento týden obvinili dva muže z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Foto: Policie ČR | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Neznají se, přesto měli stejný „přivýdělek“. Řeč je o 35letém muži z Nového Města nad Metují a mladíkovi z Broumova. "Prvně jmenovaný celé dva roky od května 2019 do května 2021 měl poskytovat v Novém Městě nad Metují a jeho okolí nejméně osmi lidem pervitin či konopí. Některým měl drogy bezúplatně darovat, jiným prodávat," zmínila k prvnímu zadrženému policejní mluvčí Lucie Konečná. Muž je sice stíhán na svobodě, ale jelikož se jedná o recidivistu, který má z minulosti stejný škraloup, hrozí mu trest odnětí svobody od dvou do deseti let.