Defibrilátor pomůže při záchraně života. Je veřejně přístupný

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci PRACOVNÍK/-ICE PŘÍPRAVY - EXPEDICE. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15860 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. , Zaměstnavatel nevyžaduje praxi v oboru, zaučí Vás., Nabízené výhody: stravování, příplatky za beznemocnost, zaměstnanecké nákupy..., Kontakt - pí. Pavelková Pavla, tel.: 255 795 220 (od 07:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: pavelkova@madegroup.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Pejskar & spol., spol. s r.o. - provozovna, Žďárská, č.p. 296, 549 54 Police nad Metují. Informace: Pavla Pavelková, +420 255 795 220(od07:00hod.do14:30hod.).

Stavební a provozní elektrikáři ELEKRIKÁŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. Pozice je vodná i pro absolventy/-ky., Požadavky: vyhláška č. 50/1978 Sb. §6; řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. C; manuální zručnost; ochota cestovat po regionu., Zaměstnanecké výhody: stravenky, prémie., Kontakt - p. Werner Tomáš st.; tel.: 777 790 673 (od 07:00 hod. do 17:00 hod.), e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Telkabel cr, s.r.o., Českých bratří, č.p. 89, 547 01 Náchod 1. Informace: Tomáš Werner, +420 777 790 673(od07:00hod.do17:00hod.).

Výroba - Výroba Mechanici a opraváři osobních automobilů 78 Kč

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení MECHANIK/-ČKA ŠICÍCH STROJŮ, ŠIČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 78.1 kč, mzda max. 119 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkrácený pracovní úvazek na 37,5 hod. týdně., Kvalifikační požadavky: výuční list v oboru mechanik šicích strojů, výjimečně v jiném strojním oboru (seřizovač strojů, strojní zámečník a pod.) s následným absolvováním odborných kursů., Popis pracovní činnosti: ve spolupráci s odbornými pracovníky dodavatele nebo na základě návodů a pokynů výrobce, uvádí nové stroje do provozu; kontroluje, zda obsluhy šicích strojů dodržují provozní předpisy při šití (používání správných součástí a součástek, mazání pracovních částí a pod.), na zjištěné nedostatky upozorní směnového mistra oddělení šití, v případě opakovaného zjištění také TSZ; kontroluje dodržování plánů údržby obsluhou strojů; provádí seřizování šicích strojů podle požadavků směnových mistrů oddělení šití; zhotovuje přípravky k šicím strojům; provádí střední opravy šicích strojů dle plánu oprav nebo v případě poruch; s dalšími určenými pracovníky provádí práce spojené s instalací, přemísťováním nebo odvozem strojů a zařízení v oddělení; předkládá TSZ požadavky na nákup ND., Zaměstnavatel nabízí: podnikové stravování, příspěvek na dopravu., Kontakt - Ing. Odl Daniel, tel.: +420 491 409 216, +420 777 798 463, e-mail: daniel.odl@snezka-na.cz nebo osobně na adrese Jugoslávská 260, Náchod (od 08:30 hod. do 13:30 hod.).. Pracoviště: Sněžka, výrobní družstvo náchod, Jugoslávská, č.p. 260, 547 01 Náchod 1. Informace: Daniel Odl, +420 491 409 216,+420 777 798 463.