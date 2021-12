Zavedení přímých linek umožní cestujícím z Broumova dostat se spěšnými vlaky každé dvě hodiny do Hradce Králové bez přesedání za necelé dvě hodiny. Tato změna se dotkne i zajištění železničního spojení z Hradce Králové ve směru na Trutnov. Spěšné vlaky linky se nově prodlouží až do stanice Svoboda nad Úpou, která je přestupním uzlem na autobusy do oblasti východních Krkonoš. Zajímavým řešením je, že přímé vlaky do Broumova a Svobody nad Úpou budou z Hradce Králové vyrážet jako jeden a ve Starkoči se rozdělí.

Když se se změnou jízdního řádu v prosinci 2016 dočkalo Broumovsko po deseti letech opět rychlíkového spojení s Prahou byla to velká sláva. Po třech hubených letech ale rychlík z jízdního řádu v tichosti zmizel, protože příliš cestujících si nezískal a kraj na jeho provoz doplácel miliony.

V současné době je přímé železniční spojení Broumovska a Náchodska s Hradcem Králové zajišťováno pouze spěšným vlakem „Dobrošov“.

Od neděle tak bude každé dvě hodiny zajištěno přímé spojení na Broumovsko a Trutnovsko spěšnými vlaky, které pojedou z Hradce Králové spojené a budou se dělit (v opačném směru spojovat) ve stanici Starkoč. Přední část bude pokračovat až do Svobody nad Úpou a zadní část vlaku pojede přes Náchod do Broumova. „Konečně se tak po letech různých snah v podobě pseudorychlíku podařilo, aby se cestující z Broumovského výběžku a Náchodska dostali bez přestupování dál než do Starkoče,“ je potěšen člen Dopravního výboru KhK Jiří Prokop, že se ve spolupráci s hejtmanem Martinem Červíčkem podařilo zavést pravidelné celodenní spojení přímými vlaky, které cestujícím velice chybělo.

Zaznamenáníhodným comebackem je, že se po dvou letech se na trať Starkoč – Broumov vrátí nízkopodlažní jednotky Regionova, které budou zajišťovat přípoje na rychlíky Praha – Trutnov a zpět. „Sice nejsou tak pohodlné, jako současné velké motorové jednotky, ale především starším cestujícím a matkám s kočárky umožní pohodlnější nastupování,“ zmiňuje Jiří Prokop neoddiskutovatelnou výhodu.

Rozšíření dopravních možností považuje za jednoznačně vhodnou Petr David z Meziměstí, který veřejnou dopravu intenzivně využívá celý život. „Jsem velký kritik toho, co se u nás na dráze děje, ale tohle považuji za dobrý krok. Dojde tím ke zlepšení dopravy, ale stále je to jen kompromis. Cestujícímu jde hlavně o čas, a aby se železnice stala konkurenceschopná k silnici tak musí snížit dojezdové časy,“ říká Petr David, který využívá železniční dopravu všude možně, kam to jen jde – na nákup, k lékaři či na výlety.

„Každá změna jízdních řádů vychází z požadavků zejména od obcí, škol či zaměstnavatelů, nicméně mnoho úprav jízdních řádů aplikujeme i díky podnětům od cestujících. S novými jízdními řády také dojde k zahájení plnění nové smlouvy s železničním dopravcem, díky které zásadním způsobem v následujících deseti letech zvýšíme komfort cestování na železnici,“ připomněl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř důležitý mezník v železniční dopravě v kraji - novou smlouvu dopravní obslužnosti s železničními dopravci. Letos v září Královéhradecký kraj podepsal s Českými drahami smlouvu na deset let, která by měla zásadním způsobem změnit kvalitu dopravy na železnici. Například od roku 2024 se na železnici má objevit až 70 % nových vlaků. Samozřejmostí je nízkopodlažnost a doplňkové systémy pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vybavení akustickými a informačními systémy, wi-fi připojením a zásuvkami. „V našem kraji budou i nadále majoritním dopravcem České dráhy. Druhým dopravcem je GW Train Regio, který bude zajišťovat spojení na trati Trutnov – Královec – Sędzisław) a sezónní turistické vlaky z Wroclawi do Adršpachu. Tím třetím je společnost Arriva vlaky, která bude zajišťovat provoz vlaků na trati Hradec Králové - Jaroměř - Stará Paka – Liberec,“ zmiňuje Jiří Prokop výčet dopravců. Během deseti let vlaky v našem kraji najedou 58 milionů vlakokilometrů.

Za zdražením jízdného stojí navýšení nákladů a snaha neomezovat rozsah autobusové a železniční dopravy. „Úprava ceníku umožní částečné vyrovnání ekonomických ztrát, respektive výpadku příjmů v krajském rozpočtu nejen v důsledku snížení poptávky na cestování veřejnou dopravou v souvislosti s pandemickými opatřeními, ale také například kvůli prudkému nárůstu cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů,“ vysvětluje Václav Řehoř. Podle něj jde o první větší zdražení od roku 2013.

Od 12. prosince je novinkou rozšíření platnosti síťové jízdenky pro kolo i na vlaky Českých drah. Novinkou je i roční síťová jízdenka za 14 652 korun, se kterou mohou lidé cestovat v obou krajích se všemi dopravci zapojenými do IDS IREDO.

Jak bude spojování a dělení vlaků ve Starkoči probíhat?



• Při cestě z Broumova, Teplic nad Metují, Náchoda či mezilehlých zastávek cestující nastoupí do vlaku, který dojede do Starkoče, zde však není nutno přestupovat. Souprava broumovského vlaku vyčká na příjezd vlaku ze Svobody nad Úpou a dojde k jejich spojení. Obě soupravy dále společně pokračují do České Skalice, Jaroměře a Hradce Králové.



• Při cestě z Hradce Králové je důležité nastoupit do správné části soupravy. Přední dva vozy jsou určeny pro cestující do Červeného Kostelce, Trutnova a Svobody nad Úpou. Naopak zadní dva vozy slouží pro cestující do Náchoda, Hronova, Teplic nad Metují či Broumova. Ve Starkoči se vlak rozdělí na dvě části, dále již každá pokračuje samostatně. Pokud cestující omylem nastoupí do nesprávné části vlaku, vlakový personál jej na to upozorní a ve Starkoči bude možné přestoupit již do správného vozu.