/FOTOGALERIE/ Když před dvěma týdny začala v Polici nad Metují mizet budova někdejší textilky Veby vzbudilo to u mnoha místních rozčarování. Radost místních, když po obrovském květnovém požáru zůstala před ohněm uchráněna čelní stěna továrny, kterou v roce 1895 postavil místní podnikatel Vilém Pelly, vzala po sedmi měsících za své. Reakce Poličáků na bourání průčelí technické budovy, kterou využívá firma Hauk zabývající se výrobou dílů pro automobilový průmyslu, byly většinou negativní.

Demolice haly firmy Hauk, která v tomto roce vyhořela. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Velká historická škoda jedné krásné technické budovy. Nedovedu si bez ní představit pohled, když sjíždíte do Police bezděkovským kopcem. Byl to dominantní industriální prvek města lemující hlavní ulici,“ díval se před několika dny na mizející zeď Jakub Pokorný. „Přežila všechny možné režimy, obě světové války a teď musela zmizet kvůli tomu, aby ustoupila nějaké montované hale - to je na tom to nejsmutnější,“ lituje, že se majitel nepokusil alespoň část zachránit.