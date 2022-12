Jízdní řád stavby vzešel na úterním jednání náchodského starosty Jana Birke s vedením Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové a projektanty. "Je to další vánoční dárek pro nás Náchoďáky a pro všechny, kteří na tuto důležitou dopravní stavbu na východě Čech čekají už opravdu mnoho let. Obchvat Náchoda bude, máme aktuální jízdní řád, který nám dává jistotu," uvedl náchodská starosta Jan Birke, že stavba obchvatu Náchoda je pro stát prioritou a přípravy se blíží do finále.

Dotčené katastry:



Vysokov, Kramolna, Dolní Radechová, Náchod, Běloves, Provodov, Šonov, Bražec, Vrchoviny

A jaký je aktuální „jízdní řád“? V lednu 2023 budou vydány první demoliční výměry na stavby v trase obchvatu. Vlastní demolice objektů proběhnou v druhé polovině roku.

Souběžně bude probíhat příprava území včetně záchranného archeologického výzkumu a v posledním čtvrtletí příštího roku i kácení.

Projeďte se po obchvatu Náchoda už nyní ve videovizualizaci:

Zdroj: Youtube

"Ovšem první stavební dělníky na přípravě území podle dnešní dohody na Ředitelství silnic a dálnic uvidíme již na jaře příštího roku," uvádí náchodský starosta s tím, že stavební řízení na jednotlivé dílčí části stavby budou zahájena v prvním čtvrtletí 2023.

V návaznosti na všechny přípravné práce v prostoru budoucí stavby je předpokladem zahájení vlastních stavebních prací na stavbě komunikace na konci roku 2024.

Psali jsme:

Voliči slyší nejvíce na obchvat, i když o jeho výstavbě radnice nerozhodne

Stavba obchvatu Náchoda, která by měla probíhat cca tři roky, je tak realitou. „Tyto informace jsou dalším vánočním dárkem pro nás Náchoďáky a pro všechny, kteří na tuto důležitou dopravní stavbu na východě Čech čekají už opravdu mnoho let,“ uvedl starosta Jan Birke. „Pro mě osobně je to výsledek mnoha let velmi pečlivých příprav, složitých jednání i rozhodnutí. Chci poděkovat všem, kteří vytrvale a systematicky tuto stavbu podporují. Do jisté míry je to i jakýmsi zadostiučiněním všem, kteří už nevěřili. Obchvat Náchoda bude!“

Obchvat města Náchod by měl mít v celkové délce 6485 metrů povede severovýchodním směrem. Stavba začne na stávající silnici I/33 pětiramennou okružní křižovatkou na katastru obce Vysokov. Obchvat Náchoda končí napojením na silnici I/33 před mostem přes Metuji těsně před hranicí s Polskem. V trase obchvatu jsou navrženy dva tunely. Hloubený tunel Kramolna délky 100 metrů a tunel Dolní Radechová délky 363 metrů, který obsahuje ražené i hloubené části. Největšími navrženými mosty jsou estakáda Dolní Radechová délky 257 metrů a estakáda Běloves délky 326 metrů. Celkem je navrženo sedmnáct mostů. Celkové náklady se odhadují na cca 3,147 miliardy Kč (bez DPH).