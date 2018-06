Demonstrací „Jednou provždy“ chtějí vyzvat Babiše k odstoupení

Náchod – Hlavní demonstrací vyvrcholí zítra v 18 hodin na náměstí třetí vlna úterních protestů proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi.

Protest proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Ilustrační fotoFoto: Milan Drašnar

V úterý 22. května proběhl v Náchodě „Němý protest“, kterého se zúčastnilo asi 30 lidí se zalepenými ústy, kteří tak originálním způsobem protestovali proti Babišovu “mlčení” k otázkám veřejnosti.



O týden později (29. května) se uskutečnil „Pokličkový protest“, kdy se hlasitý průvod 80 – 100 účastníků s transparenty v rukou vydal na krátkou cestu centrem města během které byli hodně slyšet – v rukou měli kuchyňské poklice, do hrnců tloukli kvedlačkami, foukali do píšťalek, fléten či trubek, bubnovali na bubínky.



Zítra akce vyvrcholí demonstrací „Jednou provždy“, kdy účastníci vyzvou premiéra v demisi Babiše k odstoupení. Podobné protesty se odehrají ve více než 70 městech a obcí v Česku.



„Vyrobte transparenty, přineste si pokličky, píšťalky, chřestítka a další hudební nástroje a přijďte! Vyjadřovat své postoje, spolčovat se, sdružovat se a shromažďovat se je základním kamenem občanské společnosti, je to právo a v určitém smyslu i povinnost občanů,“ zve na protest jeho náchodský iniciátor Rudolf Rousek.