Dny pro rodinu, které nabízí v devíti městech kraje bohatý kulturní a zábavný program pro všechny generace, zavítaly v pátek 7. června i do krčínském parku v Nové Městě nad Metují. | Foto: Irena Voříšková

„Rodina je základ státu, já říkám, že je určitě základem společnosti. V dnešní uspěchané době jsem přesvědčený o tom, že rodina by měla spolu trávit co nejvíce času. To je velice důležité, proto jsem za dnešní akci rád,“ řekl na její úvod starosta Milan Slavík.

Dny plné zábavy a poučení napříč generacemi představují aktivity vhodné ke společnému trávení volného času, nabídky z oblasti sociálních služeb a na ně navazujících činností, či tipy na rodinné výlety po kraji.

V krčínském parku se například prezentovaly svým vystoupením děti z MŠ Rašínova, dalších škol a DDM Stonožka, místní divadelní soubor NODIVSE, nebo městská knihovna a mateřské centrum Na zámečku. Na procházku Krčínem pozval dosavadní ředitel městského muzea Jiří Hladík.

Ke Dni pro rodinu patřil i tradiční Krčínský maraton, který se koná každé dva roky při příležitosti olympijských her. Letošní pátý ročník byl zaštítěný heslem „Paříš?…Ne! Letos letí Paříž!“ a byl inspirovaný právě Francií a Paříží, kde se už za pár týdnů olympiáda odehraje.

„První ročník Krčínského maratonu proběhl roku 2012, kdy štafeta složená z učitelů školy absolvovala Pražský maraton. Jedná se o soutěž tříd v počtu naběhaných kilometrů - třídě mohou kilometry naběhat také rodiče, kamarádi a široká veřejnost. Vyhlašujeme i nejlepší jednotlivce. V minulém ročníku přesáhl počet účastníků číslo 700. Když vzpomenu historické rekordy – nejvyšší celkový počet kilometrů, celkem 6495, padl v roce 2016, rekord žáků drží Robin Štěpnička, který v roce 2022 uběhl 49,5 kilometru. Letošní výsledky budeme slavnostně vyhlašovat 17. června, až vše spočítáme,“ prozradil novopečený ředitel školy Martin Volf, který stál u zrodu akce a zmíněného Pražského maratonu se zúčastnil. Jak dále d dodal, důležitá je při této akci spolupráce s rodiči, kteří se běhu nejen účastní, ale také pro školu pečou takzvané „buchtodary“, neboli oblíbené sladkosti.

Akce, kterou finančně podporuje a koordinuje Královéhradecký kraj, se uskuteční na Náchodsku ještě 28. června v Broumově.