Program zahájili společně starosta města Jan Birke a vedoucí územního odboru Policie ČR v Náchodě plk. Mgr. Radek Bohuslav. Náchodští policisté a strážníci pro děti a jejich rodiče znovu připravili oblíbený soutěžní a prezentační den, na který pozvali také hasiče, záchranáře a kolegy z Pardubic se služebními koňmi. Na hřišti nechyběla ani Zdravotní pojišťovna MV, BESIP a Městský útulek pro psy z Broumova, se kterým náchodští strážníci úzce spolupracují při odchytech a nálezech domácích mazlíčků. Tísícovka návštěvníků, která doslova zaplavila areál hřiště, se dobře bavila.

Ti malí i trochu větší při soutěžích, všichni pak ukázkami policejní práce. Náchodští kriminalisté se blýskli ukázkou zadržení nebezpečných pachatelů, strážníci z Pardubic přijeli do Náchoda předvést své perfektně vydrezírované služební koně. Oblíbeným bonusem celého programu byly drobné ceny, které si odnesli malí soutěžící. Zároveň jsme v jednom ze stánků veřejnosti představili, co obnáší policejní profese a nabízeli možnost přijetí do našich řad.