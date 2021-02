/FOTO/ Obec Božanov na úpatí Broumovských stěn je jednou z těch, kde měli v minulém roce opakované zkušenosti s útokem vlků na hospodářská zvířata. To samozřejmě čílilo poškozené chovatele ovcí, ale i zástupce samosprávy. Božanovský starosta Karel Rejchrt společně s kolegy z dalších obcí na Broumovsku se proto rozhodli pokusili věci začít řešit.

Vlci útočili v Božanově | Foto: Roman Ledvina

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Je s podivem, že vlk klidně projde po zápraží a zardousí ovci u obydleného domu,“ připomíná jeden z případů, kdy vlk trhal ovci jen 15 metrů od oken, za nimž chovatel spal. „Je otázkou, zda takovýto predátoři patří do osídlené kulturní krajiny jako je ta naše. Jsem přesvědčen, že by jejich stavy měly být regulovány,“ má jasno Karel Rejchrt, který nesdílí nadšení z návrat vlků. „Ten vzdálený pohled na přírodu z dvanáctého patra městského věžáku je určitě jiný než ten náš. Kdyby možná milovníci vlků bydleli tady a chovali ovce, tak by určitě tak nadšení nebyli,“ nabízí pohled na vlka optikou místních obyvatel. „Obávám se, že pokud to takhle půjde dál, že za několik let chovatelství úplně zmizí. Dříve v podstatě každý druhý něco choval, ale kvůli různým zákonům a nařízením jich razantně na venkově ubylo. Ty ovce mají mnozí v podstatě jako členy rodiny a pokud jim je budou vlci rdousit, tak s tím raději skončí,“ obává se černého scénáře.