/FOTO, VIDEO/ Derby století - takový přívlastek získal mistrovský fotbalový zápas, který se první červnovou neděli odehraje na hřišti polického Spartaku. Před televizními kamerami místní fotbalisté, kteří vedou tabulku krajského přeboru, nastoupí v derby proti FK Náchod.

Derby století: Police se bude chtít před televizními kamerami přiblížit postupu | Video: Jiří Řezník

Do Police totiž zavítá společný projekt Fotbalové asociace České republiky a České televize nazvaný Náš fotbal živě a prestižní duel prvního se třetím týmem tabulky uvidí prostřednictví programu ČT sport diváci v celé republice. Výkop je naplánován na neděli 2. června od 13:45 hodin. Optimisté očekávají rekordní návštěvnost a útok na hranici dvou tisíc diváků.

Do zápasu zbývá necelých 48 hodin. Je pátek. Po fotbalovém hřišti polického Spartaku jezdí sekačka a dodává zelenému pažitu tu správnou výšku. Kvarteto mladíků staví po obvodu hřiště reklamní poutače, vedle pevné zděné tribuny roste montovaná. Očekává se, že zažít atmosféru jako třeba při ligovém fotbale by mohly přijít stovky fanoušků. Polický útočník Jakub Matějka optimisticky očekává dva tisíce návštěvníků a ofenzivní zápas. „Já osobně se na to moc těším, a myslím, že i celý náš region. Přijde spousta lidí a pro některé kluky to může být i vrchol kariéry. Očekávám dva tisíce lidí a spoustu gólů," věří 29letý odchovanec trutnovského fotbalu v atraktivitu duelu okresních rivalů v 29. kole nejvyšší krajské ligy mužů.

Nervozita i těšení se na skvělý zážitek

Kapitán FK Náchod Marek Brich doufá, že zápas před televizními kamerami hráčům nesváže nohy a diváky potěší kvalitní fotbalové utkání. „Je to moje první větší zkušenost se zápasem tohoto typu. Všichni v kabině jsme na zápas s Policí natěšení a doufáme, že to bude opravdu krásný fotbalový zážitek pro všechny, kdo se ho zúčastní. Všichni víme, jaké fanoušky Police má, a v jak hojném počtu chodí. Je to úctyhodné," uvedl pro oficiální stránky Královéhradeckého Krajského fotbalového svazu. zkušený středopolař Náchoda, který také očekává vysokou návštěvnost. „Asi to bude největší fanouškovská kulisa, před kterou kdy v životě nastoupím. Samozřejmě člověk cítí i trochu nervozity."

Místní fanoušci, kterých chodí na zápasy nejvíce v celém krajském přeboru ale obavy z nedostatku vstupenek nemají. Přestože předprodej začal už před týdnem, tak se prodalo zatím jen 150 lístků.

Předseda Spartaku Karel Klimeš se rozhlíží po hřišti a sleduje závěrečnou fázi příprav. „Vůbec jsem nečekal, že by to mohlo až takhle vypadat. Opravdu to vypadá jak na ligovém zápase," přejíždí pohledem reklamy za postranní čarou a rostoucí tribunu. „Samozřejmě v sobotu a v neděli přijede televizní štáb a může to začít," věří předseda klubu, že v neděli se zahajovacím hvizdem domácí hráči zapomenou na televizní kamery, shodí ze sebe nervozitu a utkání si užijí. Co se týče odhadu návštěvnosti, tak se raději do žádných velkých čísel nepouští. „Zápas se vysílá v televizi, takže spousta lidí může dát přednost možnosti podívat se na naše hráče na obrazovce," netroufne si odhadovat, kolik lidí projde vstupem.

Nejčastější tipy: Vyhrají domácí a první gól dá Camara

Už se stalo téměř tradicí, že k důležitému zápasu Spartaku patří tipovačka. Nejinak tomu je i před zápasem, který billboardy zcela nesprávně označují jako „derby o vládce Sudet". Fanoušci tipují jak počet návštěvníků, tak i přesný výsledek zápasu a střelce první branky. Drtivá většina tipů věří domácímu týmu, jehož vítězství by podle tipujících mělo přímo na hřišti vidět hodně přes tisíc diváků a první gól by měl obstarat domácí útočník tmavé pleti Damani Camara. O vítězi tipovačky rozhoduje nejprve přesný (nebo nejbližší) počet diváků. Teprve v případě rovnosti v tipu na počet diváků rozhoduje přesné skóre a nakonec střelec první branky. Vítěz dostane 2 VIP vstupenky na domácí zápas AC Sparta Praha v sezoně 2024/25 dle vlastního výběru.