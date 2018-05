Desáté kolo Tip ligy vyhrál Václav Mráz

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Vychovatel 10 340 Kč

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) VYCHOVATEL/-KA ŠD. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10340 kč, mzda max. 10340 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 26.7.2019), zkrácený pracovní úvazek na 16 hodin týdně. Pracovní doba od 11:00 hod. do cca 15:00 hod. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Kontakt - Mgr. Dvořáček Karel, tel.: 774 879 020 (od 08:00 hod. do 15:00 hod. + SMS), e-mail: skolahoricky@seznam.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Základní škola a mateřská škola hořičky, okres náchod - pracoviště hořičky 19, 552 05 Hořičky. Informace: Karel Dvořáček, (od08:00hod.do15:00hod.+SMS).