Desítky dobrovolníků uklidí Nové Město nad Metují

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 8 500 Kč

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA DO JÍDELNY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8500 kč, mzda max. 10200 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, zkrácený pracovní úvazek na 27,5 hodiny týdně. Zaměstnání je vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné, absolventy/-ky a mladistvé., , Náplň práce: zajištění objednání a výdeje obědů v rámci společnosti Farmet a. s.; dodržování základních hygienických pravidel v rámci směrnice o výdeji obědů; provádění úklidových prací v rámci výdejny obědů, jídelny společnosti. , , Kontakt - Mgr. Šifaldová Pavlína, tel.: 491 450 128 (od 06:30 hod. do 14:30 hod.), e-mail: p.sifaldova@farmet.cz (zaslání životopisu) nebo osobně (Recepce - Farmet a.s. Česká Skalice).. Pracoviště: Farmet a.s., Jiřinková, č.p. 276, 552 03 Česká Skalice. Informace: Pavlína Šifaldová, +420 491 450 128(od06:30hod.do14:30hod.).