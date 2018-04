Děti hledaly ztracená kuřátka v broumovském klášteře

Výroba - Výroba Obsluha strojů 20 200 Kč

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování BALIČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20200 kč, mzda max. 22300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do 12hod. směnového provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici: balič., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup dle dohody. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Pracovní náplň: zajišťování balicích prací na různých typech výrobních linek, sledování kvality koncového výrobku, zajišťování bezpečného provozu balení., , Požadavky: výuční list, praxe v průmyslu a zkušenost s 12hod. směnami vítána, pečlivost a spolehlivost, předpoklady pro týmovou práci., , Zaměstnavatel nabízí: finanční benefity - 6.840,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon, možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma, zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti s možností dalšího rozvoje., , Máte-li zájem pracovat v úspěšné a stabilní mezinárodní společnosti a máte požadované znalosti, zašlete svůj životopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - pracoviště jaroměř, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .