Děti z chudých rodin potěší krabice s dárky

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů SEŘIZOVAČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: seřizování a příprava strojů ve výrobě dle aktuální zakázkové náplně, údržby a drobné opravy na svěřeném výrobním pracovišti, spolupráce s oddělením kvality a nástrojárny., , Co od Vás očekáváme?, - střední odborné vzdělání s výučním listem či maturitou, nejlépe ve strojírenském oboru (mechanika, údržba, elektro), - praxi v oboru, - výhodou jsou zkušenosti se seřizováním provozních zařízení nebo robotických pracovišť , - technické myšlení, - manuální zručnost, - ochotu pracovat ve vícesměnném provozu, , , Co Vám nabízíme?, - zázemí dlouhodobě prosperující výrobní společnosti v automotive, - jistotu stabilního zaměstnání, - pracoviště v Jaroměři, - pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou, - motivační mzdové ohodnocení, - zaměstnanecké benefity (další odborný rozvoj, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné mobilní tarify pro celou rodinu, závodní jídelna v areálu společnosti; příspěvek na stravování, kdy Vás jeden oběd včetně polévky a nápoje stojí 34,- Kč), , Kdy můžete nastoupit?, - ihned nebo dohodou, , Chcete-li s námi spolupracovat v jednom z nejrychleji se rozvíjejícím odvětví s velkým potenciálem, zašlete prosím svůj životopis.. Pracoviště: Karsit holding, s. r. o., Jaromírova, č.p. 91, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Jana Berendová, +420 491 845 142.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik 25 000 Kč

Technici dispečeři strojírenské výroby PROJEKTOVÝ/-Á MANAŽER/-KA junior. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do projektového týmu hledáme kolegu, který bude více než pravou rukou zkušených projektových manažerů a přijme výzvu stát se výhledově jedním z nich. Pozice je vhodná pro absolventy/-ky nebo pracovníky/-ice s praxí z příbuzných oborů. , , Pracovní náplň: spolupráce na realizaci projektů s cílem dodržení všech kvalitativních norem a stanovených termínů, koordinace postupu jednotlivých prací, úzká spolupráce s výrobou., , Co od Vás očekáváme?, - VŠ/SŠ s maturitou strojírenského nebo technického směru, - znalost výkresové dokumentace, - výborné organizační schopnosti, aktivní přístup k práci, cílevědomost a zodpovědnost, pečlivost, flexibilitu, - znalost MS Office; řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič/-ka), - znalost metod projektového řízení v automotive výhodou, , Co Vám nabízíme?, - zázemí dlouhodobě prosperující výrobní společnosti působící v oblasti automotive, - jistotu stabilního zaměstnání, - pružnou pracovní dobu, - motivační mzdové ohodnocení, - zaměstnanecké benefity (další odborný rozvoj, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné mobilní tarify pro celou rodinu, závodní jídelna v areálu společnosti, příspěvek na stravování), , Kdy můžete nastoupit?, - ihned nebo dohodou, , Chcete-li s námi spolupracovat v jednom z nejrychleji se rozvíjejícím odvětví s velkým potenciálem, zašlete prosím svůj životopis.. Pracoviště: Karsit holding, s. r. o., Jaromírova, č.p. 91, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Jana Berendová, +420 491 845 142.