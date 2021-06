Na živelnou pohromu na jihu Moravy zareagovala dnes ráno i Diakonie Broumov, která si klade za cíl pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci.

Katastrofa na jižní Moravě | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

„Hned ráno jsme obeslali všechny zasažené obce s nabídkou materiální pomoci, jako jsou deky, polštáře, přikrývky, ložní prádlo, obuv textil pro děti i dospělé. Nyní čekáme na odezvu o co bude zájem,“ říká Zuzana Keraghelová z Diakonie. Jak také dodala zároveň byly vyhlášeny mimořádné sbírky na pomoc zasaženým oblastem. „Počítáme s tím, že to bude tak týden trvat, než nashromáždíme potřebný materiál a pak ho budeme rozvážet do těch obcí, které ho budou poptávat,“ doplnila. Výzva se už objevila samozřejmě i na webových stránkách Diakonie, aby dárci mohli rychle reagovat a pomoc se k postiženým lidem dostala co nejdříve. „Rádi bychom aspoň touto cestou chtěli zmírnit ztráty postiženým lidem,“ doplnil předseda Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.