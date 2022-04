Díky rezervačnímu systému už květnový nával turistů Adršpachu nehrozí

V minulých letech vzhlíželi v Adršpachu k prvním květnovým dnům s obavou. Vzhledem k tomu, že u nás i v Polsku mají 1. května Svátek práce (Poláci mají navíc 3. května Svátek ústavy), tak ve volných dnech do skalního města mířily davy návštěvníků, kteří zaplnili parkoviště i prohlídkový okruh a ucpali silnice. To už by letos hrozit nemělo díky zavedenému rezervačnímu systému, který reguluje návštěvnost.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šimůnek

„Návštěvníci si procházku skalami mnohem více užijí. Zároveň hodinová kapacita ulehčí místní přírodě a dopravě,“ vysvětlují provozovatelé skal, proč je dobré rezervovat si vstupenky jednoduše online a zajistit si vstup do skal v čase, který si sami vyberou. Například pokud by si poslední dubnový pátek v podvečer chtěl někdo koupit lístek na prohlídkový okruh Adršpašských skal na neděli 1. května, tak by měl možnosti už hodně omezené - v časech od 9 do 12 hodin, jsou tři hodinové cykly vyprodané, ale v odpoledním termínu zbývala na každou hodinu volná ještě více než polovina kapacity. Pahorek ve Zlíči ozdobí nová Křížová cesta z "rukopisů" 13 sochařů „Rezervační systém jsem už využil. Byl jsem ve skalách několikrát i v době, kdy ještě nebyl a můžu říct, že se systémem je to opravdu lepší a méně lidí,“ pochvaluje si Kamil Stádník. Rezervační systém funguje druhým rokem a podle provozovatelů skal už přináší viditelné výsledky. „Hodinová kapacita 400 lidí nám pomáhá regulovat návštěvnost a overturismus se pomalinku vytrácí. Samozřejmě ještě chvíli potrvá, než si návštěvníci skal na tento systém nákupu vstupenek zvyknou,“ jsou si vědomi v Adršpach.