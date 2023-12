Podle slov provozovatele klubu Jozefa Burtnyka nebyl kromě zahajovací party za tu dobu ani jediný večer, kdy by nebyl problém s návštěvníky, kteří se mezi sebou pouštěli do potyček. „Jejich původci jsou jednoznačně Ukrajinci, a tak jsme si řekli, že už toho bylo dost, a rozhodli jsme se lidem s ukrajinským pasem zakázat vstup do podniku,“ říká urostlý Burtnyk.

„Na otvíračku to bylo super, to byla pohoda. Ale už druhý den dorazila parta osmi Ukrajinců a skončilo to melou. Perou se sice mezi sebou, ale jejich bitky odradí zákazníky, kteří se chtějí normálně pobavit na tanečním parketu,“ dodává Burtnyk.

Ukrajince tu nechceme. Hudební klub z České Skalice jim zakázal vstup na akce

Klientele, která chodí do klubu za zábavou, podle provozovatele takováto agrese vadí. „Lidé k nám přestávají chodit. Různě jsme se dozvídali, že to je právě kvůli Ukrajincům, že se jich bojí a odcházejí,“ připomíná s tím, že ukrajinské rvačky jsou hodně nekompromisní. „Šlapou po sobě, kopou do sebe, je to vždycky do krve. Pak se sice omlouvají, ale za týden to je to samé,“ dokládá, že se určitě nejedná o nějaké lehké pošťuchování. „A to nejde jen o chlapy, mezi sebou se perou i Ukrajinky, a to opravdu hodně,“ krčí rameny.