Víkendový noční klub v České Skalici nedaleko vlakového nádraží přicházel s nabídkou taneční zábavy. Místo toho museli jeho provozovatelé řešit problémy s určitou skupinou návštěvníků, kteří se vesměs posilněni alkoholem pravidelně pouštěli do rvaček. Proto se provozovatelé klubu rozhodli k razantnímu kroku - zakázali vstup všem Ukrajincům. Právě hosté z východu Evropy jsou totiž podle nich strůjci pravidelných bitek.

Ukrajinské bitky v českoskalickém klubu řeší stopkou pro všechny Ukrajince | Video: Jiří Řezník

Chtěli se vyhnout potyčkám mezi hosty

Podle slov provozovatele klubu Josefa Burtnyka nebyl kromě zahajovací party za tu dobu ani jediný večer, kdy by nebyl problém s návštěvníky, kteří se mezi sebou pouštěli do potyček. „Jejich původci jsou jednoznačně Ukrajinci, a tak jsme si řekli, že už toho bylo dost, a rozhodli jsme se lidem s ukrajinským pasem zakázat vstup do podniku,“ říká Josef Burtnyk.

Celou záležitost začala řešit ČOI. Ta tento přístup shledala jako diskriminační a provozovatel klubu byl za své jednání potrestán pokutou ve výši 30 tisíc korun. Tu však nezaplatil a proti prvostupňovému rozhodnutí podal odvolatel včasné odvolání, ve kterém navrhl, aby orgán prvního stupně rozhodnutí zrušil či přehodnotil. Uvedl, že uložená pokuta je pro něj devastující a že pouze chránil svůj majetek. „Napsal jsem, že s udělením pokuty nesouhlasím, protože si nemyslím, že bych se dopustil nějaké diskriminace. To, že označím ty, kteří mi ničí majetek a komplikují tak podnikání, a tím pádem je nechci v podniku, nepovažuji za diskriminaci," říká Burtnyk.

Proti pokutě 30 tisíc se odvolali, ČOI ji snížila na 15 tisíc

Napadené rozhodnutí odvolací orgán přezkoumal v plném rozsahu. „Po přezkoumání všech písemných materiálů dospěl k závěru, že správní orgán prvního stupně učinil ve věci potřebná skutková zjištění a nepochybil ani při právním hodnocení věci," uvedl tiskový mluvčí ČOI František Kotrba. Nicméně odvolací orgán ale shledal důvody pro snížení výše uložené pokuty. „Polehčující okolnost byla shledána v tom, že porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo u odvolatele zjištěno poprvé," vysvětlil Kotrba, a doplnil, že ve prospěch provozovatele klubu byl brán zřetel i na skutečnost, že byl veden snahou chránit svůj majetek, byť k tomu nezvolil vhodné prostředky a dopustil se tak protiprávního jednání. „S ohledem na výše uvedené odvolací orgán snížil výši uložené pokuty na polovinu. Pokutu v této výši považuje za přiměřenou, odpovídající okolnostem případu a za dostatečně splňující represivní i preventivní účinky," uzavřel mluvčí ČOI.



Konflikty si řeší sami za zavřenými dveřmi

A co nového v IMC Music Clubu? Informace zakazující vstup Ukrajincům již dávno patří minulosti, ale opět musí řešit konflikty a škody na vybavení klubu. Jak Deníku řekl Josef Burtnyk, tak už ani nevolá k problémovým hostům policii, ale případné konflikty řeší po svém za zavřenými dveřmi. „Je to pořád stejné. Pokud k nám chtějí přijít, tak my je musíme pustit i s tím rizikem, že bude problém. V červnu se nám tam opět mezi sebou Ukrajinci poprali. Rozbili mi tam stoly, sklo, reagoval jsem na to tak, že jsem předčasně ukončil akci a zamknul dveře a nepustil je ven, dokud mi nezaplatí škodu," popisuje událost z poloviny června Josef Burtnyk.

Vzhledem k tomu, že konflikty prosáknou snadno na veřejnost, tak klub tak přichází i o bezproblémovou klientelu, která by jinak ráda dorazila za muzikou. „Už se nám i stalo, že napadli dokonce i dýdžeje, protože nechtěl hrát ukrajinské písničky. A podobných konfliktů už máme za sebou několik. Teď to řeším tak, že policii nevolám a vypořádám se s nimi po svém," říká urostlý chlap, se kterým by se chtěl popasovat málokdo. Vzhledem k opakujícím se trablům ho už dokonce napadla i myšlenka, že klub, který otevřel na konci října loňského roku, raději uzavře. „To víte, že mě to napadlo. A říkalo mi to více lidí. Ale ten klub jsem si předělal, stálo mě to nějaké peníze a určitě nejsem typ člověka, který by se tak lehce vzdával," ujišťuje Josef Burtnyk.