Když se graffiti na zdi před několika dny objevilo, nebylo to ale pro předsedu ZD Ostaš žádné nepříjemné překvapení. „Oslovili nás s tím, že by se jim naše zeď ideálně hodila pro nějakou jejich sprejerskou soutěž a jestli bychom nebyli proti, že by nám ji pomalovali. Řekl jsem jim, že když jako první tam vytvoří logo našeho družstva, tak si pak dál mohou dělat graffiti jaké chtějí. A kdyby se to někomu nelíbilo, tak si to rád jako spoluvlastník družstva obhájím," říká předseda ZD Ostaš Jaroslav Lád. „Nemám nic proti tomu, když se lidé chtějí nějakým způsobem projevit a realizovat. A když se na to podíváte, tak to není určitě marné," říká předseda družstva navzdory tomu, že nakonec z plánovaného loga jeho družstva sešlo a na zdi složené z panelových bloků se objevily jiné autorské motivy.

Na podzim loňského roku už sprejeři oživili ošuntělé garáže u nedaleké Hospůdce U Pavla, která několikrát do roka hostí hudební akce. „Tehdy jsme se dohodli, že bychom uspořádali graffiti jam a spojili ho s festivalem Hai Taim. Nakonec dorazilo 15 malujících, kteří realizovali na dlouhé zdi svou volnou tvorbu," uvedl pořadatel graffiti jamu Jenda Šubert.

