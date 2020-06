Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové již poosmé organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených ateliérů - (DOA). Můžete zavítat jak do galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, řezbářů ale i designérů.

Dny otevřených ateliérů zvou do galerií i zahrad. | Foto: Impuls HK

Za jednotlivými umělci se můžete vypravit například do Náchoda, kde tvoří řezbář a sochař Zdeněk Farský. Svůj ateliér otevře v sobotu od 9 do 17 hodin. Najdete ho na adrese Na Pláni 1645. Ateliér malíře Petra Samka se otevře po oba víkendové dny od 9 do 17 hodin na adrese Kollárova 1790, Náchod - Plhov.