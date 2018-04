Do JIP v nemocnici plánuje kraj investovat více jak 21 milionů

Náchodsko - Rekordně nízká nezaměstnanost, kterou se nyní republika pyšní, by teoreticky ještě mohla klesnout. Potvrzuje to pohled na nabídku volných pracovních míst, kterých jen na Náchodsku ÚP nabízel ke včerejšímu dni 685. Firmy složitě hledají nové zaměstnance do výroby, chybí ale i kvalifikované profese.