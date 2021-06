Na návrat korouhve čekala budova déle než rok a půl. „Bohužel právě tuto de facto historickou opravu zasáhla pandemie. Korouhvička s makovicí byla snesena v listopadu 2019 a to především z bezpečnostní důvodů a kvůli potřebné opravě. Klempířské práce však v roce 2020 zkomplikovalo přerušení činnosti řemeslníků. Opraven musel být také trn pro usazení, který byl zcela poškozen. Během opravy došlo k vytvoření kapsy do dutiny makovice pro možnost vložení dobových dokumentů,“ zmínil náchodský starosta Jan Birke.

A právě včera vedení města společně s historikem Janem Čížkem vložilo do makovice pětici měděných tubusů, které skrývaly pečlivě zabalené do vodě odpudivého materiálu svědectví jak z dob minulých, tak i ze současnosti. „Při další opravě tak budou mít budoucí generace unikátní možnost se prostřednictvím uložených materiálů seznámit s aktuálními informacemi z Náchoda v roce 2021. Věříme, že to bude až za desítky let,“ uvedla mluvčí radnice Nina Adlof. Naši potomci se tak dočtou, že na konci roku 2020 žilo v Náchodě 19 688 obyvatel, kolik byla průměrná mzda a pro srovnání i ceny některých základních potravin.

Nemohlo se samozřejmě zapomenout na téma posledních dvou let – epidemii covidu. „I v roce 2021 se stále potýkáme s pandemii onemocnění Covid-19, která započala na jaře roku 2020. Nejvíce nakažených obyvatel města s vážným průběhem nemoci bylo na počátku letošního roku. Kapacita nemocnice již nedostačovala, byla zřizována speciální „covidová“ oddělení. Onemocnění si od počátku epidemie vyžádala v území bývalého okresu Náchod přibližně 460 obětí na životech,“ stojí v dokumentu vloženém do schránky s letošním letopočtem. „Zakázána byla veškerá kulturní představení, organizovaný sport, výrazně omezen byl i provoz většiny služeb a obchodů. Ústní roušky a respirátory se staly běžnou součástí našich životů,“ popisuje listina období, které každý ze současníků okusil na vlastní kůži. Do tubusů proto byla vložena rouška a respirátor.

Na korouhvičku byl doplněn letopočet jejího opětovného vyzdvižení na věž (2021), který doplnil tři předcházející letopočty. Následně pomocí techniky (vysokozdvižná plošina a jeřáb s výsuvným ramenem) byla korouhev usazena zpět na věž staré radnice, domu čp. 1 na Masarykově náměstí.

Kvůli větru a potřebné takřka hodinářské práci, kdy trn bylo potřeba navést do o jen pár milimetrů většího otvoru, se usazení korouhve s makovicí podařilo až na druhý pokus.