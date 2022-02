Do Muzea papírových modelů můžete přinášet materiální pomoc pro Ukrajinu

"Podpořme společně Ukrajinu." S touto myšlenkou se Muzeum papírových modelů společně se Skautským střediskem Skaláci zapojilo do materiální sbírky pro Ukrajinu. Potřebné věci je možné nosit do Muzea papírových modelů v sobotu 26. února od 9 do 17 hodin a zítra od 9 do 11 hodin. Sbírka poté musí být dopravena v neděli do 14 hodin do Dobrušky, odkud poputuje na místo určení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Po třech hodinách od vyhlášení sbírky se místnost v Muzeu papírových modelu začíná utesene plnit. Organizátoři děkuji všem, kteří nejsou lhostej | Foto: Pavel Frydrych

"Cílem sbírky je shromáždit základní materiál a hygienické potřeby, které aktuálně chybí lidem ve válce zasažené oblasti," říká Martina Frydrychová. A co mohou lidé přinášet? Chirurg rychnovské nemocnice, původem z Ukrajiny, Maksym Stanyka napsal seznam věcí, které v jeho zemi potřebují: - deky + polštáře

- toaletní papír

- dětské pleny

- vlhčené ubrousky

- ručníky

- mýdlo

- zubní kartáček + zubní pasta

- zimní bundy

- dezinfekční prostředky (SAVO, apod.) Doktor Stanyka má na Ukrajině celou rodinu. Ruská invaze se ho přímo dotýká, denně mu chodí desítky zpráv o hrůzách, které se v jeho rodném Chersonu dějí. Seznam věcí konzultoval přímo s primářem chersonské nemocnice. Problém je v tom, že jsou paralyzované veškeré obchody a služby. Lidem chybí a hlavně budou v nejbližších dnech chybět základní hygienické potřeby. Kontaktními osobami pro Polici nad Metují jsou Hana Kohlová (603 715 965) a Martina Frydrychová (702 296 075).