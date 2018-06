Do opravy Dobrošova se zatím žádné firmě nechce

Dobrošov – Letošní rok měl být ve znamení rozsáhlé rekonstrukce pevnosti Dobrošov na Náchodsku. Zatímco před 80 lety zarazila její dostavbu mnichovská zrada, nyní hrozí, že její první velkou rekonstrukci zhatí nezájem stavebních firem.

Dobrošov.Foto: DENÍK/Regina Hellová

DO PRÁCE POD ZEMÍ SE NIKOMU NECHTĚLO

„Zakázka je připravená, zadávací dokumentace je hotová, ale problém je v jediné věci – do prvního výběrového řízení na revitalizaci a zatraktivnění pevnosti Dobrošov se nám nepřihlásila ani jedna firma,“ říká správce pevnosti Richard Švanda.



Vzhledem k vysoké konjuktuře mají firmy práce nad hlavu. Jiné zase odradila náročnost zakázky, při níž se stavbaři budou muset pohybovat v hloubkách kolem 30 až 40 metrů pod zemí, což je na dnešní dobu hodně nestandardní záležitost. „Těch projektů v hodnotách kolem 100 milionů, což je i případ Dobrošova, je vypsaných poměrně dost a firmy si mohou vybírat do jaké zakázky půjdou a zhodnocují případná rizika,“ vidí správce důvody neúspěchu v prvním kole.



DRUHÝ TENDR POZMĚNĚN A CENOVĚ PŘIKRMEN

Proto se zadávací dokumentace přepracovala a byl vypsaný druhý tendr, který poběží do 12. června. „Do něj by se už měly nějaké firmy přihlásit,“ doufá Richard Švanda. V novém tendru se podle něj lépe formulovaly stavební procesy, které by se na Dobrošově měly dělat. Zároveň se částečně navýšila i cena projektu tak, aby zakázka byla pro firmy lukrativnější. „Kraji opravdu záleží na tom, aby se památka zrevitalizovala. Pevnost si to po půl století provozu rozhodně zaslouží,“ připomněl Švanda, že letošní turistická sezón je už padesátou.



Pokud bude druhý tendr úspěšný, mohlo by se zhruba na přelomu července a srpna předávat zhotovitelské firmě staveniště, aby se na konci prázdnin mohla stavba rozjet. „Chtěli bychom pevnost kolaudovat v červnu 2020, aby byla předána k užívání na podzim stejného roku,“ přál by si optimistickou variantu Richard Švanda.



Pokud ale ani druhý tendr nebude příští týden úspěšný, začne být situace vážná. Kdyby se i v nějakém následném zkráceném výběrovém řízení podařilo někoho na poslední chvíli oslovit, termín pro realizaci samotného projektu začne být šibeniční a vybraná firma by se mohla dostat do časové tísně. Výsledkem by tak mohla být nekvalitně odvedená práce.

Dobrošov lidé navštěvují už půl století- Pevnost Dobrošov vznikla na obranu národa před druhou světovou válkou.

- Její stavba byla za protektorátu ukončena a pevnost byla uzavřena.

- První návštěvníci do ní vstoupili až v roce 1969. V roce 1995 byla prohlášena národní kulturní památkou.

- Během června je pevnost otevřena každý pátek, sobotu a neděli. Prohlídky jsou v 9:45, 11:10, 12:30, 14 a 15:15. Ostatní dny pouze na objednání.