Od středy pravděpodobně až do 31. května bude zcela uzavřena komunikace II/285 ze Rtyně do Jaroměře. Rekonstrukce bude probíhat v ulici Velichovská v Jaroměři v délce cca 300 metrů. Z tohoto důvodu dojde také ke změnám v autobusové dopravě - převážně k posunu časů spojů mířících do dalších obcí. Počet spojů se ale nemění - například linka 312 pojede všemi spoji přes Vestec a Vinice. Z důvodu navýšení jízdní doby vlivem uzavírky dochází k posunu časů spojů až o 10 minut. Přestupní vazba v Dubenci je zachována u všech spojů.