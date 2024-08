„Od doby, co jsme zavedli možnost platit prostřednictvím QR kódu, evidujeme nárůst peněžních příspěvků od návštěvníků a podporovatelů. Přesnou částku budeme vědět až po roce fungování,“ říká farář Martin Lanži s tím, že jde zatím odhadem o 70 procent navýšení.

Inspiraci pro tento krok našel už dříve v cizině. „Funguje to na mnoha místech po celé Evropě. Doba se jednoduše mění, a i my se tomu musíme přizpůsobit. V zahraničí je to v mnoha kostelích naprosto běžná věc,“ uvádí s tím, že dnes už QR kódy najdete v Česku.

O tom, že zavedení elektronickou platbou vítá i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který je dlouholetým podporovatelem obnovy kostelů, informoval v tiskové zprávě jeho tiskový mluvčí Adam Baštinec. „Ze své zkušenosti vím, že stále méně lidí u sebe nosí hotovost. Chtějí přispět na dobrou věc, ale když nemají jak, tak je to těžké. Tímto se to mění, a já jsem rád, že je platba QR kódem možná už u i nás na Broumovsku,“ připojuje pozitivní názor Zdechovský, který s Lanžim každoročně představuje kolegům v Bruselu nový broumovský kalendář.

Desetiletí oprav kostelů

Obnova broumovských perel je během na dlouhou trať. „Rozsáhlou opravu nyní čeká kostel ve Vižňově, na jehož rekonstrukci bylo zapotřebí sehnat 19 milionů korun. Z evropských fondu se podařilo získat přes 13 milionů korun, další třetinu pak poskytlo Biskupství královéhradecké, Královéhradecký kraj a broumovská farnost, která získává peníze z prodeje každoročních kalendářů, knih či z darů od podporovatelů," upřesnil Adam Baštinec.

Farář Martin Lanži přiznává, že bez podpory biskupství a kraje by to bohužel nešlo. „Další opravy proběhnou v kostelech v Martínkovicích či Heřmánkovicích," doplňuje.

Letní akce v plném proudu

Léto otevřených kostelů na Broumovsku se stalo skvělou příležitostí pro návštěvníky, aby objevili krásy a historii těchto architektonických skvostů. Každou sobotu se konají prohlídky, které většinou vedou studenti broumovského gymnázia. Tento projekt nejenže přináší kulturní zážitek, ale také aktivně zapojuje mladou generaci do péče o kulturní dědictví.

„Mám velkou radost, že spolupráce se studenty broumovského gymnázia dlouhodobě funguje. Je skvělé, když vidíte, že mladým lidem záleží na svém regionu,“ doplňuje farář. Vedle toho mohou lidé do konce léta navštívit festival Za poklady Broumovska. Jedná se o letní hudební festival, který probíhá každou sobotu v jiném kostele. Výtěžek putuje na podporu kostelů.

Bližší informace naleznete na webových stránkách broumovské farnosti a v místních informačních centrech. Přijďte si prohlédnout jedinečné památky a přispějte k jejich zachování pro budoucí generace.

