Vzápětí po oznámení rozhodnutí poroty putovaly na dálku do Broumova gratulace: "Wau…to je skvělá zpráva! Gratuluji! Broumov má určitě co nabídnout a mrzí mě, že je tak trochu opomíjen!!! Přeju hodně sil a zdaru do další práce," komentovala na sociálních sítích postup do finále Petra Cacková. "Fandila jsem vám na dálku z Bavorska a mám velkou radost, že to vyšlo! A třeba (snad!) vyjde i to finále!" věří Dáša Heegová.

Titul Evropské hlavní město kultury každoročně propůjčuje Evropská unie, pro města je to příležitost představit svůj kulturní život a jeho rozvoj. Pro dané město to kromě jiného znamená příliv turistů, a tudíž i velký kulturní a sociálně ekonomický přínos.

Broumov, který se uchází o titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028, nabízí barokní krajinu, kulturní život a potenciál pro další rozvoj. Kromě něj kandidovaly ještě Brno, Liberec a České Budějovice (postoupily též).



Velikost měst ale není v soutěži určujícím faktorem. „Klíčový je potenciál pro další rozvoj skrze kulturu, který je v malém příhraničním regionu větší než u krajských měst. Navíc soutěž vnímá pojem kultura v širokém smyslu a zahrnuje i péči o krajinu a prostředí, kde žijeme. A tam určitě máme co nabídnout,“ řekl v Břevnovském klášteře v Praze Jan Školník, ředitel Agentury pro rozvoj Broumovska.



Podle starosty Broumova Jaroslava Bitnara město svoji kandidaturu staví na bohaté historii, kdy byl Broumov díky benediktinům nebo působení vrcholných barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových význačným regionem v rámci Evropy.



