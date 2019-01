Královéhradecko, Bezděkov nad Metují - Dobrovolní hasiči z Bezděkova nad Metují jsou dalším hasičským sborem, který regionální Deník ve spolupráci s Českým rozhlasem představuje v rámci soutěže Dobráci roku.

Díky tomu mají nyní šanci získat titul v této soutěži a vyhrát velkolepou show s hudebním programem. Záleží i na vás, našich čtenářích.

Bezděkov nad Metují leží mezi Hronovem a Policí nad Metují na náhorní plošině nad řekou Metují. Jeho poloha nabízí pěkné výhledy do krajiny na část polských Stolových hor, Broumovské stěny, Krkonoše a Orlické hory.

V obci žije 523 obyvatel a významným spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, který má 128 členů a patří mezi pět nejpočetnějších sborů v okrese. Devětadvacet členů tvoří děti a zbytek je složen z jedné poloviny z mužů a druhou polovinu doplňují ženy.

Zdejší jednotka je zařazena do kategorie požární ochrany JPO 5, a tak je u požárů využívána na výpomoc. K dispozici mají mikrobus pro přepravu posádky a vybavený dopravní automobil Avia.

„V historii by se nějaké zásahy našly, ale jsme raději, když nemusíme s technikou k mimořádným událostem vyjíždět," říká velitel výjezdní jednotky Jiří Lanta.

V loňském roce prý neměli výjezd žádný. Za to rok před tím je požár vyhnal z oslav Silvestra.

Požár překvapil hasiče na Silvestra

„Jeden z významných požárů byl poslední den v roce 2012. To jsme na Silvestra vyjížděli před půlnocí na požár chalupy v obci. Tam parta oslavovala závěr roku a od kamínek jim vzplanula stěna chalupy. My jsme slavili o padesát metrů dál, tak jsme to neměli daleko. Místo půlnočního přípitku jsme tak hasili," vzpomíná dnes už s úsměvem Jiří Lanta.

Místní dobráci jsou hlavní složkou, která zajišťuje veškerý kulturní a společenský život v obci.

„Pořádáme plesy, zábavy, pálení čarodějnic, dětské dny a další různé aktivity. Na organizaci se výrazně podílejí i naše ženy. Naposledy jsme pořádali hudební festival, kde vystoupilo pět kapel," přiblížil činnost starosta bezděkovského sboru Jan Týfa.

Jsou také členy spolku Radost, který se stará o řetízkový kolotoč a mají několik lidí proškolených na jeho obsluhu. Je to sdružení několika sborů z okolních obcí, kteří mají kolotoč na starost.

Aktivně pracují v obci i s dětmi

Jejich činnost je zaměřena také na výchovu mladých hasičů. Kroužek, kde jsou děti od tří do patnácti let vede Jana Týfová. K ruce má ještě tři pomocníky a aktivitu i spolupráci dětí si chválí.

„S dětmi se scházíme každý pátek, a to i přes zimu. Prioritou je příprava na soutěže. V roce 2014 jsme postoupili až do krajské soutěže. Tam jsme skončili na osmém místě, ale byla to veliká zkušenost, protože v historii obce se to stalo poprvé," dodala Jana Týfová.

Na soutěže prý místní hasiči jezdí pravidelně. Kromě dětského a ženského týmu se podaří někdy složit i tři týmy mužů. Jejich úspěchy dokládají poháry, které zaplňují všechna volná místa.

„S jednotkou se nám spolupracuje vždy dobře. Je to vzhledem k členské základně nejsilnější spolek v obci, a tak všechny akce zařizují oni. Pomáhají ale i se vším, co je potřebné v obci udělat. Žádné práce se nebojí," pochválil místní dobráky starosta obce Miroslav Maroul.

Hlavní výhru by prý použili na rekonstrukci staré hasičárny a klubovny, kde budou mít zázemí děti.

