Tam se od pondělí 14. října do pátku 18. října koná už tradiční charitativní Dobročinný bazar. Tentokrát se bude pomáhat rodině hendikepovaného čtrnáctiletého Viktora z Náchoda, který potřebuje nový invalidní vozík a zvedací systém.

Příjem zboží se uskuteční v pondělí od 11 do 17 hodin, nakupovat můžete v úterý a ve středu od 11 do 18 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. Poslední den bude vše za polovinu.