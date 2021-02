/FOTO/ Pořádně se ustrojit, rozdělit si rajony a vyrazit do lesů, kopců a skal - takový byl víkendový program zhruba desítky dobrovolníků, kteří vyrazili na Broumovsku hledat pobytové znaky pohybu vlků.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

„Snažili jsme se pokrýt co největší oblast, takže jsme vyrazili do teritorií všech tří smeček v Javořích horách, Broumovských stěnách a Vraních horách u Adršpachu,“ říká koordinátor Vlčích hlídek Jan Koranda z Teplic nad Metují. Podle jeho odhadu by na Broumovsku mohlo žít ve třech smečkách kolem 25 vlků.