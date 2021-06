Do české přírody se po 250 letech opět vrátili vlci a spolu s nimi se v médiích začaly objevovat zprávy o útocích vlků na zemědělská zvířata farmářů. Ohlasy na návrat vlků jsou různé, plné emocí a hádek o jejich další osud. Na jedné straně jsou lidé, kteří v nich vidí naději a chtějí je chránit, na straně druhé pak vlci mají své odpůrce, kteří tvrdí, že už do naší přírody nepatří.

Návratu vlků a sporům, které s sebou přinesly, se věnuje dokumentární film Martina Páva Vlci na hranicích. Po uvedení na MFDF Ji.hlava, kde získal Zvláštní uznání poroty, a po předpremiérách v rámci festivalu Jeden svět vstoupil film do českých kin 3. června. „I když premiéra nemohla proběhnout v podzimním termínu, téma filmu je stále velmi aktuální a živé. Což ukázala nejen první veřejná projekce v rámci festivalu Jeden svět, ale potvrzují to i průběžné zprávy o útocích vlků na Broumovsku,“ potvrzuje producentka Zuzana Kučerová.

Důležitou součástí uvedení filmu budou i projekce doprovázené debatou se zástupci obou táborů. Bouřlivé přijetí filmu a diskuzi očekává producentka při dnešním promítání v Broumově. Snímek Vlci na hranicích portrétuje dění právě na Broumovsku, kam se v roce 2016 po dvou stech letech vrátila první smečka. Jejich populace začala výrazně zasahovat do života místních obyvatel a drancovat stáda farmářů. Režisér sleduje celkem pět protagonistů přímo z Broumovska s různými postoji k životu i k vlkům. Zatímco pro jedny znamenají naději na ozdravení české krajiny, pro jiné ztělesňují nepřítele vraždícího bezbranná zvířata farmářů, proti kterému není možné se účinně bránit.

„V kouzelné broumovské krajině se odehrává konkrétní lokální a současně obrovsky důležitý a archetypální konflikt: člověk vs. příroda. Zatímco farmářka Lenka přistupuje ke krajině tak, aby nasytila sebe, své děti a pár dalších známých, velkostatkář Jan má velké hospodářství, kterým sytí velké množství lidí, nás v Praze nevyjímaje. Do prvního příběhu vlk zapadá, do druhého ne. Jen těžko se hledat kompromis,“ říká k tématu filmu režisér Martin Páv, jenž na sebe v roce 2018 upozornil ceněným dokumentem Kibera: Příběh slumu.

Prvním impulsem k natočení filmu byly protesty farmářů proti návratu vlků, které se hned od roku 2016 objevovaly v médiích. „Všude hořela všeobjímající debata, jestli jsme my Evropané schopni čelit příchodu něčeho nového a neznámého. Mluvili jsme o změně, ale nedokázali si představit, jaká bude. A do této atmosféry jsem měl pocit, že návrat vlků přesně zapadá,“ dodává Martin Páv.

Reakce z festivalů podle tvůrců ukazují, že na místním sporu diváci silně vnímají právě širší téma strachu z neznámého a rozdělení společnosti, které se ukazuje často, naposledy například v přístupu k nebezpečí koronavirové pandemie. „Místní farmář, pro něhož vlk znamená obrovské problémy, a environmentalista, pro něhož je důležité zachování živočišného druhu, mohou symbolizovat řadu dalších sporů. Vědecká fakta a argumenty v nich už často nestačí a stojí proti sobě. Mám pocit, že jsme jako společnost vytěsnili emoce z jakékoliv oficiální debaty. Ony tam ale ve skutečnosti zůstávají pod povrchem a občas nekontrolovatelně vyvřou na povrch,“ dodává Martin Páv.