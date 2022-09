„Hranice byly, ale já jsem třeba jednou za týden jezdil mámě pro vánočku ke Kašparům do Náchoda, ta u nás nebyla. Tak jsem jel na kole přes hranice. Stačilo mávnout, byla to jenom pomyslná čára. Taky se to přes hranice ženilo a vdávalo,“ vzpomínal pro Paměť národa na dětství v lázních na prahu druhé světové války Walter Kuřátko. Válka rodinu českých Němců rozdělila. „Rodiče zůstali v Polsku a já v Čechách. Tady jsem nikoho neměl, česky jsem neuměl. Zkraje to pro mě byla dost těžká doba, když jsem přišel s tou němčinou, což po válce nebylo nic příjemnýho,“ vzpomínal Walter Kuřátko narozený v roce 1931. Jeho výpověď zachytila Paměť národa před 12 lety.

„Pamětníků, kteří by mohli vyprávět o složité poválečné situaci v takzvaném Českém koutku každým rokem ubývá. Proto jsme se rozhodli na dva týdny přestěhovat studio Paměti národa do Velkého Poříčí, kde zpovídáme pamětníky z české i polské strany,“ vysvětluje šéf východočeských dokumentaristů Paměti národa Miroslav Tyč. Ještě v meziválečném období žila v oblasti osídlené Němci zhruba pětitisícová enkláva Čechů, kteří mluvili kladským nářečím češtiny.

Národnostní situace se v Kladsku vyhrotila za války: „Češi s německým občanstvím museli narukovat do Wehrmachtu a po válce se museli jako Němci vystěhovat. Situace v Českém koutku ale nebyla tak drsná jako třeba ve Frýdlantském výběžku, kde české revoluční gardy Němce vraždili ve velkém,“ připomíná Markéta Bernatt-Reszczynska, která natáčela v minulých dnech vzpomínky polských pamětníků.

Vyhnáni SSSR

Po poválečné změně hranic přicházeli do Českého koutku místo Němců Poláci vystěhovaní z východního Polska, které zabral Sovětský svaz. „Nic neměli, jen pár osobních věcí. Prostě se nastěhovali do českých chalup, kde žili s německými Čechy. Ti, kteří dokázali, že mají český původ a měli nervy na to zůstat, zůstat mohli,“ říká Markéta Bernatt-Reszczynska. Většina ale raději odešla, soužití v chalupách s poněkud divokými východními Poláky nesnášeli dobře. Odešli do Čech, na Hronovsko či Náchodsko a do Německa. Češi v jedné z obcí – Pstrazne – trpěli, když viděli, jak se přestěhovaní Poláci, kteří neznali elektřinu či zemědělské stroje, chovali k jejich hospodářstvím. „Velkou výhodou oproti životu na české straně pod komunistickou vládou bylo to, že v Polsku o svá hospodářství nepřišli při kolektivizaci, mohli být dál soukromými zemědělci,“ připomíná dokumentaristka Paměti národa.

Dokumentaristé ústní historie našli v Českém koutku už jen několik pamětníků. Dodnes ale na polské straně hranice žijí potomci Čechů, kteří stále udržují české tradice. „Mají můj obdiv za energii a pečlivost, s jakou opatrovávají rodinné archivy, dokumenty a fotografie. Můj obdiv má i historik Bronislaw Kaminski, který i v 85 letech neúnavně připomíná česko-německo-polskou historii,“ přiznává Markéta Bernatt-Reszczynska. I díky Kaminskemu dnes stojí v Kudowě pomník, který připomíná, že se o rozvoj tohoto lázeňského městečka přičinili Češi, Němci i Poláci.

Z posbíraných svědectví chystá Paměť národa dokument: „Naším cílem je nejen zachytit jejich vzpomínání, ale připomenout komplikované uspořádání Kladska po roce 1945 v dokumentu, který spatří světlo světa už letos v listopadu,“ slibuje za Paměť národa Miroslav Tyč.