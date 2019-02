Náchod, Itálie - Svítá a my začínáme rozkrajovat po délce pomyslnou botu Apeninského poloostrova.

Stuha dálnice nás vede stále na jih. Nic nedbáme toho, že už samotné názvy jednotlivých italských regionů jsou lákavými cíli a různými tvářemi téhle věčně mladé krásky, která se obouvá u vrcholků Alp, aby ladnými křivkami pokračovala vlnami Středozemního moře až někam do blízkosti severní Afriky: Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Toscania, Umbria, Lazio a nakonec Campania. Start v Náchodě, cíl v městě Pozzuoli u Neapolského zálivu. Ten skutečný cíl, za kterým s kolegou Alešem Cabicarem podnikáme cestu dlouhou téměř 1700 kilometrů však neleží na pevnině, ale pod hladinou moře. Už když jsme nakládali do auta potápěčské vybavení, věděli jsme, že pro tuhle cestu platí imperativ: Dole najdeš Baiae!

Flegrejská pole

Co vlastně jsou Baiae? Lokalita starověkého města v Kampánii, kdysi slavného letoviska římských císařů a sídla hlavních sil válečné flotily města na Tibeře. Bývalo to kdysi takové Saint Tropez starého Říma. Luxusní vily, živé ulice, sloupořadí, přístav Portus Julius napěchovaný loděmi. Bývalo, protože v současnosti se jedná o podmořský archeologický park, který svojí rozlohou zastíní i nedaleké, světově proslulé, Pompeje.

Zdejší oblast je tektonicky velmi nestabilní. Nejde pouze o sopku Vesuv, která v srpnu roku 79 našeho letopočtu pohřbila široké okolí pod několika metry sopečného materiálu. Celé okolí lokality Baiae leží na tzv. Flegrejských polích, což je de facto obří kráter o průměru 13 kilometrů. Zhruba před 39 000 lety zde došlo k obrovskému sopečnému výbuchu, jehož zbytky nyní geologové nacházejí v širokém pásmu od Grónska po Kavkaz. Takto seismicky aktivní lokalita má samozřejmě vliv na poklesy a zdvihy pevniny vůči moři. A tak, co bylo kdysi římským městem, je nyní mořským dnem, kde byl na počátku tohoto tisíciletí ustanoven podmořský archeologický park.

Nocleh pod sopkou

Konečně v Pozzuoli, městě mezi jehož slavné rodáky patří i italská herečka Sofia Lorenová. V antické době se jmenovalo Puteoli a leželo na protilehlé části zálivu proti lokalitě Baiae. Ubytujeme se v příjemném hotelu la Tripergola. Zkoumám na pokoji hesla připojení ke zdejší síti internetu. Trochu mi zatrne a dílem mě pobaví italský smysl pro kontrast a černý humor. Hotel totiž nese pojmenování po vesnici Tripergola, kterou v roce 1538 zničil výbuch vulkánu nad Pozzuoli. A když se chcete připojit na pokoji ke zdejší hotelové síti wifi, musíte zadat heslo Montenuovo. To není nic jiného, než název oné sopky, která stále hrozí městu (ačkoli od roku 1538 zde už žádná vulkanická činnost neproběhla).

Možná, že pojmenování hotelu je taková pověrčivá obrana proti naštvané sopce. Však víte, prý ani blesk neuhodí dvakrát na stejné místo. A jedna Tripergola to už kdysi odnesla, takže tato si nastavila správný obranný „perimetr", říkáme si před usnutím.

Dole najdeš Baiae!

Sopka se v noci neprobudila. Vítá nás nový den, protře si oči mořskou vodou, dá si kapučíno, sedne na skútr a už se někam řítí. Italský temperament stále překvapuje, zejména na silnicích, kde by náchodského instruktora autoškoly jistě brzy obestřely mrákoty z charakteru a tempa zdejšího provozu. Naštěstí to nemáme s Alešem do potápěčského centra daleko. A přivítání je velmi milé. Průvodkyní nám bude Kair Keller, kosmopolitní Angličanka, která se zde v Itálii ocitla po delším pobytu v Německu. Nyní je jednou z hlavních osobností projektu střediska Centro Sub Campi Flegrei, které od italských vládních úřadů získalo koncesi na turistické využívání areálu podmořského parku Baiae.

Velký nafukovací člun žene silný motor do středu zálivu. Právě tady v hloubce do deseti metrů jsou ukryté poklady antiky. Starověké mozaiky, zbytky staveb a dokonce i antické sochy. Jedná se o přesné repliky soch, které zde byly nalezeny v roce 1969 (originály soch jsou nyní v muzeu) Podmořské lokality mají i svoje vlastní označení jako Nymphaneum, Villa Protiro atd.. Je to velmi působivý pocit potkat se s antikou pod vodou, sledovat jak ryby odpočívají na římských mozaikách, dotýkat se zbytků mostu, po kterém se kdysi projížděl císař Caligula. Díky pochopení potápěčského střediska, které tím podpořilo záměr zařadit reportáž z podmořského archeologického parku do mojí příští knihy, si užíváme s Alešem V.I.P. ponoru mezi antikou. Nakonec jsme pod vodou s krátkým přerušením nezbytným povrchovým intervalem strávili téměř dvě hodiny. Ale jsem přesvědčen, že taková zkušenost bude v nás obou doznívat mnohem, mnohem déle. Ten imperativ, příkaz, který vás vede a motivuje ke zkoumání a poznávání nového byl pravdivý. Platilo: Dole najdeš Baiae!

Miroslav Brát. Autor sepsal tento text v rámci knižního projektu MARE NOSTRUM.