V posledních letech Češi zcela opouštějí tradiční domácí zabíjačku. Potvrzuje to například řezník Josef Petrásek z východních Čech. „Je to bohužel tak. Když se podívám zpětně, tak ještě před osmi až deseti lety jsem se v době zabíjaček prakticky nezastavil. Za měsíc jsem jich udělal kolem dvaceti,“ řekl Deníku. Jeho porážkový kalendář se však nyní smrskl a je rád, když za zabíjačkovou sezonu, tedy od září do března, obhospodaří pět porážek v měsíci.

Počet domácích porážek na venkově klesá. Vyplývá to i z dlouhodobých údajů ministerstva zemědělství:

Naplnit spižírnu masem ze zabijačky? Ta doba je pryč, říká hodinový řezník

Za pravdu mu dávají data Českého statistického úřadu. Ještě v roce 2016 evidovali statistici na území Česka 145 tisíc porážek domácích prasat, v roce 2022 jich bylo 85 tisíc.

„Ten pokles je viditelný. A dál klesá. Podle našich záznamů se v loňském roce opět počet domácích zabíjaček snížil, a to na necelých 80 tisíc. Tato společenská událost, během které se potkávali obyvatelé z celé vesnice a slavili, je už hodně na ústupu,” okomentovala mluvčí Agrární komory České republiky Barbora Pánková.