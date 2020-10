„Nyní máme první kolo testování za námi. Původně jsme počítali s tím, že testů provedeme 550, ale jelikož zbytek zaměstnanců byl v odděleném provozu, tak ty otestujeme až ke konci příštího týdne,“ uvedla ředitelka hradeckého domova Daniela Lusková a dodala, že díky včasnému provedení testů byla nákaza včas zachycena.

„Pozitivních bylo 17 procent vzorků. Máme nakaženo 49 klientů a 33 zaměstnanců. Polovina z pozitivních je bezpříznaková a polovina s lehkým průběhem nemoci, jedna klientka se zhoršujícím se zdravotním stavem,“ doplnila informace Daniela Lusková s tím, že celkově domovu chybí 50 zaměstnanců. Někteří z nich jsou v karanténě a jiní se bojí nákazy.

„Tyto zaměstnance nahrazujeme studenty hradecké zdravotnické školy, sociálních škol a nekvalifikovanými zájemci z veřejnosti, kteří reagovali na výzvu na sociální síti domova,“ uvedla ředitelka. Již v pátek domov otestoval na koronavirus 18 náhradních zaměstnanců, pokud budou negativní, nastoupí k výkonu činnosti v pondělí.

Celoplošné testování tento týden proběhlo i v Domově důchodců Police nad Metují. Také zde výsledky odhalily, že plná pětina ze 60 klientů domova a téměř čtrtina z 22 stálých pracovníků jsou pozitivní na nemoc covid-19.

„Výsledky testů potvrdily onemocnění u pěti dalších zaměstnanců i 12 uživatelů našeho domova. O pozitivních výsledcích testů byli informování kontaktní osoby našich uživatelů,“ potvrdila ředitelka zařízení Jana Šrámková. Vzhledem k většímu výpadku pracovníků v přímé péči hledala ředitelka DD za pomoci zřizovatele výpomoc u jiných zařízení v okolí.

„Pomoc nabídla dvě krajská zařízení – Domov Dolní zámek Teplice nad Metují a Domov důchodců Tmavý důl. Prozatím byl aktivován tým tří pracovníků přímé péče z Domova Dolní zámek,“ uvedla tiskové mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Adamcová, podle jejíž slov je situace v polickém DD stabilizovaná.

Klienty domova, jejichž testy byly negativní, si mohou na základě projevu dobré vůle převzít jejich blízcí do domácí péče. To by bylo možné po předchozím epidemiologickém šetření spočívajícím v posouzení a zhodnocení míry rizika šíření nákazy, zdravotního stavu uživatele a sociálního prostředí, do kterého by mohl být klient přemístěn. „Po udělení souhlasu krajskou hygienickou stanicí podepíše rodinný příslušník, který si blízkého bere do své péče, prohlášení o zabezpečení dodržování nastavených opatření. Délka pobytu v domácím prostředí bude trvat minimálně do ukončení karantény našeho domova,“ uvádí ředitelka Jan Šrámková.

Dalším sociálním zařízením, kde se koronavirus usídlil je jičínský Domov pro seniory. Zde má 28 klientů z celkových 61 pozitivní výsledek testu na Covid-19. Průběh onemocnění je u všech klientů bezpříznakový nebo s velmi mírným průběhem. Domov je rozdělen na sektory, aby nedocházelo ke kontaktu. Testování proběhlo ve dvou termínech, kdy 14. října 10 pozitivních výsledků a 19. října dalších 18.

Co se týče personálu, tak pozitivní výsledek na Covid-19 má pět zdravotních sester a deset pečovatelů. V rámci Sociálních služeb města Jičína je pak šest pečovatelek v Pečovatelské službě a dvě pečovatelky ve stacionáři Domovinka pozitivních na covid-19. Služby stacionáře Domovinka jsou uzavřeny.

To ředitelka broumovského Domovu pro seniory zatím může hovořit o štěstí, že zdejší klienty se covid dosud nenašel. „Zatím nemáme ani jednoho pacienta s touto diagnozou,“ říká Eva Kašparová, která si je ovšem vědoma, že třeba už zítra může být všechno jinak. „Jsme si vědomi, že to riziko a pravděpodobnost nákazy tady je. A v domově jsou i na tuto variantu připraveni. Proto aktuálně nemají obsazenou plnou kapacitu 42 lůžek. „Část z nich necháváme volných pro případné covid oddělení,“ dodává s přáním, aby tato lůžka vůbec nepotřebovali.