Náchod - Smog, prach, hluk od desetitisíců automobilů valících se městem směrem na Polsko. To trápí spoustu obyvatel Náchoda. A letos k tomu přibyly více jak půl roku trvající omezení, které si vyžádaly dlouhé kolony a objízdné trasy přes město, což znepříjemňuje život řadě dalších obyvatel. Doprava je v Náchodě i po roce od loňských komunálních voleb číslo jedna a její řešení patří k největším tématům.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Bednář

Nyní se staví nová okružní křižovatka, největší ve městě, u Čedoku. Má zlepšit průjezd městem. Práce na výstavbě kruhového objezdu na hlavní tepně z Čech do Polska potrvají až do druhé poloviny listopadu. Jedná se o vůbec největší silniční stavbu v Náchodě v posledních letech, a to nejen co se rozsahu samotných prací týče, ale také s ohledem na dopravní omezení, která ji provázejí.

30 tisíc aut denně

Podle posledního sčítání před čtyřmi lety projede křižovatkou u Čedoku za 24 hodin téměř 30 tisíc aut, z toho je asi šest tisíc kamionů. Mnohým místním obyvatelům i řidičům se dosavadní podoba křižovatky nelíbila. Její uspořádání nebylo příliš efektivní co se směřování dopravy v klíčovém uzlu týče.

„Stavba nového kruhového objezdu je opravdu jednou z největších staveb, které Náchod pamatuje. A to nejen rozsahem investice, ale především rozsahem dílčích stavebních prací na rekonstrukci sítí, které je nutné zkoordinovat," uvádí náchodský starosta Jan Birke. A dodává, že nový objezd má přispět k lepšímu průjezdu vozidel, aby se omezily kolony, které se například pod viaduktem často tvořily. Právě díky iniciativě vedení náchodské radnice, která už v minulých letech připravila dopravní změny, se pokračuje v rekonstrukcích kruhových objezdů ve městě, na které má navázat oprava celého hlavního tahu na Polsko napříč městem.

Součástí stavby u Čedoku je vybudování dvou takzvaných bypassů pod železniční viadukt a od viaduktu, ve směru z ulice Běloveské do ulice Plhovské a z ulice Plhovské do ulice Raisova. Prstenec křižovatky se pak posune směrem k benzinové čerpací stanici. Hlavním cílem bypassů a celé rekonstrukce je prostorové rozšíření okružní křižovatky, aby vyhovovala současnému dopravnímu zatížení a zlepšila se zde průjezdnost. Ředitelství silnic a dálnic České republiky zaplatí za nový objezd bez započtení daně 26,7 milionu korun. Stavba má být dokončena do 24. listopadu tohoto roku. Nyní by měla být zhruba za polovinou prací.

Někteří obyvatelé upozorňují na to, aby u Čedoku nedošlo k problémům jako na druhé klíčové křižovatce u Slavie, která se opravovala v první půli tohoto roku. Tam totiž stavební firma zvolila špatný asfalt a je nutné 15 metrů znovu opravit. „To museli být inženýři, co sem dali horší asfalt, když je každému jasné, jaké tady je dopravní zatížení," říká Roman S., který bydlí nedaleko. Stavba ale jinak byla dokončena v polovině června s předstihem oproti původně plánovanému termínu.

Zatímco prováděné stavby a opatření mají Náchodu ulevit a zlepšit průjezd automobilů, na klíčový obchvat města se stále čeká. Územní rozhodnutí má na stole krajský úřad a čeká se na doplnění jednoho ze stanovisek.



V červnu mezitím náchodští zastupitelé přijali usnesení, že podporují výstavbu obchvatu v severní variantě a podporují kroky starosty v jednání s příslušnými orgány. Zároveň pověřili starostu a místostarostu osobním jednáním s vlastníky nemovitostí, kterých se má stavba dotknout a kteří se případně proti ní odvolávají. „Zastupitelstvo se vyjádřilo, aby bylo jasno, co si zastupitelé o obchvatu města myslí, jakým způsobem se k tomu staví," řekl starosta Birke.



Podle něj je usnesení důležité proto, aby orgány státní správy, které o obchvatu budou rozhodovat, případně na něj poskytovat finance, věděly, že zastupitelům města není lhostejné, v jaké složité dopravní situaci se město nachází a jaká jeho obyvatele sužuje. Varoval též, že bez obchvatu může ve městě v budoucnu docházet k vážným dopravním situacím především až bude dostavena dálnice D11 k Jaroměři a většina tranzitní dopravy se povalí na hraniční přechod v Náchodě.

Už 17 let

Výstavba obchvatu se neustálými průtahy oddaluje už 17 let. Už několikrát bylo vydáno územní rozhodnutí, které nadřízené orgány státní správy po odvoláních zase zrušily. V minulosti obchvat požadovalo peticí na šest a půl tisíce občanů. Červnové usnesení zastupitelů nepodpořili pouze zástupci Strany zelených. Kvůli vydání územního rozhodnutí došlo i na námitky na podjatost úředníků, kteří o povolení trasy rozhodují.



„Podjatost starosty a úředníků? To není podjatost, to je zájem o rozvoj města a plnění si svých povinností… Zodpovědnost občanů a zastupitelů vidím v tom, neházet klacky pod nohy těm, kdo chtějí pro město něco udělat, ale pomoci v rámci reálných možností ve snaze stále naše město zlepšovat," míní František Rázl ze Sdružení Obchvat Náchoda.