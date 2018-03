Dopravci očekávají, že obří slevy přivedou více cestujících

Náchod - Zavedení obřích slev pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let, které začnou platit od 10. června letošního roku, zahýbe s dopravou v České republice.

Provozovatelé autobusové a vlakové dopravy jim musí poskytnout slevu 75 procent z ceny jízdného. Zdravotně postiženým osobám, které mají 75procentní slevu už nyní, tato výhoda zůstane ve stejné výši. Děti do šesti let budou jezdit nadále zdarma. Městské hromadné dopravy se novinka netýká.



Státem nařízená sleva bude platit celoročně. Důchodcům bude stačit předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, stejně jako cestujícím ve věku od 15 do 18 let. Cestující od 18 do 26 let se budou prokazovat studentským průkazem, o jehož podobě se jedná.

„Největší klientela dálkových a příměstských linek jsou děti, studenti a důchodci. Sleva tedy oslovila největší skupinu cestujících. Rozhodnutí vlády budou vnímat určitě pozitivně. Zvýší se jim možnosti cestování. Systém železniční a autobusové sítě v České republice patří mezi nejhustší a nejlépe sladěné v Evropě,“ upozorňuje Michal Burkert, jednatel Trutnovské autobusové dopravy TAD, která jezdí na regionálních i dálkových linkách.

Odhaduje, že počet cestujících se zvýší o 20 až 30 procent. „Hlavně v zajímavých turistických oblastech a na dálkových linkách,“ předpokládá. „Nová situace by mohla ulehčit silnicím. Lidé si dobře spočítají, jestli jet do Prahy autem nebo několikanásobně levněji autobusem,“ tvrdí šéf TAD.



„Výrazné slevy přivedou určitě nové lidi do vlaků a autobusů. Kvůli letitému podstavu řidičů autobusové dopravy však těžko může dojít k zahuštění jízdního řádu a přidání spojů. Může se stát, že autobusy budou přeplněné, praskat ve švech a lidi nebude mít kdo vozit,“ namítá ředitel Krkonošské automobilové dopravy KAD Ondřej Machačka.

Michal Burkert z Trutnovské autobusové dopravy vidí výhodu v on-line prodeji jízdenek, který dopravce na situaci dopředu připraví. „Monitorujeme tím obsazenost. Lidi on-line prodej hodně využívají, přes mobilní aplikaci si můžou bez příplatku koupit jízdenku doslova z obýváku a vybrat si, kde budou sedět. Bez rizika, že na ně nezbude místo. Proto budeme postupovat tak, jako například u dálkových linek v zimních měsících. Pokud je autobus vyprodaný, přidáváme druhý. Situaci bychom případně také řešili úpravami jízdního řádu v příštím termínu,“ vysvětluje jednatel TAD.



Dopravce bude nejvíc zajímat, jakým způsobem jim bude kompenzována státem nařízená sleva. Na komerčních linkách jim nyní za slevy na děti, studenty, seniory a zdravotně postižené proplácí peníze Ministerstvo dopravy na základě zaslaných sestav jízdenek, které prokazují počet přepravených osob. „Ale zatím není vůbec jasné, jakým způsobem se bude kompenzovat sleva na linkách dotované dopravy, objednané Královéhradeckým krajem. To bude nutné vyřešit. Měli jsme schůzku na kraji, ale zatím k tomu nejsou žádné informace,“ říká Ondřej Machačka z Krkonošské automobilové dopravy.



Burkert kvituje, že sleva se netýká pouze vlakové dopravy, jak stálo v původním programovém prohlášení vlády v demisi, ale také autobusové. „Jedná se o podporu hromadné dopravy. Mít slevu pouze na železniční přepravu by byla nerovná soutěž,“ míní.



„Sleva se bude týkat všech seniorů nad 65 let a to i těch, kteří cestují jen občas a nevyplatilo by se jim kupovat si nějaké roční předplatné. Když pojedete vlakem a sleva se vás bude týkat, tak bude stačit, abyste při nákupu jízdenky ukázali občanku a slevu dostanete. Slevu poskytneme nejenom pro jízdné na železnici, ale také pro jízdné v autobusech. V České republice máme 6258 obcí, pouze 1663 obcí má železniční spojení, ale plných 6203 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, většinou dotovanou z veřejných zdrojů. Takže chceme být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat z domova vlakem,“ upřesňuje ministr dopravy Dan Ťok.