"Cesta do Polska je v Náchodě totálně ucpaná," upozorňovali řidiči své kolegy už krátce po 11. hodině na sociálních sítích. Fronta kamionů byla nejprve jen pár desítek, později stovek metrů, ale rychle narůstala až na několik kilometrů. "Kvůli dopravní nehodě v Polsku a uzavřeným hranicím je neprůjezdný průtah Náchodem. Doporučujeme řidičům nevyjíždět nebo se Náchodu úplně vyhnout a využít objízdné trasy mimo Náchod," znělo doporučení z náchodské radnice určené řidičům.

"Z polské strany nám dávali vědět, že odstraňování následků nehody bude trvat delší dobu. Aktuálně stojí kolona kamionů téměř přes celý obchvat - až do České Skalice," potvrdila Deníku krátce po 15. hodině policejní preventistka Eva Prachařová. Podle našich informací by zhruba do 15:30 měly být následky nehody odstraněny a provoz přes hraniční přechod bude obnoven a doprava by se měla vrátit do náchodského "normálu".