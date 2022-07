Za de facto celodenní dopravní zácpou mohla oprava části silnice o velikosti zhruba pěti čtverečních metrů v pravém jízdním pruhu od okružní křižovatky Slávie směrem na Polsko (u SPŠ stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela). Všeobecná naštvanost cestujících v automobilech se přelévala i na sociální sítě. Řidiči, kteří uvázli na trase, frustraci ventilovali pomocí mobilních telefonů na Facebook.

"Vždy, když někdo řekne kolona, hned mě napadne Náchod. Za trest sem jezdit, imrvere už tak 15 let. Horší město neexistuje," nebral si servítky jeden z diskutujících, který sáhl i k ostřejším výrazům. Rozčilených komentářů byly desítky a naštvaných řidičů možná tisíce.

Dopravní situace není komplikovaná jen v Náchodě. ŘSD totiž pracuje v rámci kraje na více místech. Na začátku tohoto týdne začala oprava 150 m dlouhého úseku komunikace I/35 v Ostroměři a v pondělí byla zahájena rekonstrukci silnice I/14 na průtahu obcí Potštejn. Opravy jsou rozděleny na tři etapy o délce cca 550 m, 280 m, 157 m, během nichž dojde k úplné uzavírce komunikace až do 27. listopadu.

I když je náchodský starosta Jan Birke na krátké dovolené, zprávy o středečním dopravním kolapsu se k němu donesly.

"Problém je v tom, že práce probíhají na nejfrekventovanější silnici. Po třiatřicítce projede takové množství vozidel, že když se zde jakýmkoliv způsobem provoz jen trochu omezí, tak to do 15 minut způsobí dopravní kolaps - a je jedno, jestli to mají na svědomí stavební práce, nebo havárie v Polsku. To je jasný příklad toho, že Náchod potřebuje obchvat jako sůl," má jasno Birke, který přiznává, že středeční dopravní martýrium mu dávali někteří postižení řidiči sežrat.

"Byl jsem poměrně pod velkým tlakem telefonátů od občanů, abych s tím něco koukal udělat," potvrdil starosta. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní komunikaci a ne městskou, jeho možnosti ovlivnit způsob a čas opravy velké nejsou.

"Na druhou stranu ale silnice městem prochází, a já se nemohu a nechci tvářit, že se mě to netýká," poznamenal Birke.

Vzhledem k tomu, že Náchod se na dlouhé hodiny dopravně zasekal jen kvůli opravě úzkého pásu silnice u kruhové křižovatky U Itálie, starosta přislíbil, že se pokusí domluvit s Ředitelstvím silnic a dálnic, zda by se oprava nedala dělat v jiném čase, aby se příští týden situace neopakovala. "Požádám ředitele ŘSD Královéhradeckého kraje Marka Novotného o nějakou jinou variantu, aby průběhem prací nebyla zasažena dopravní špička. Je potřeba se nad tím trochu zamyslet a třeba to dělat v jiném čase," ujistil starosta.

Přesvědčit Novotného ale asi nebude snadné. "Drobné opravy probíhají všude a všude to je zasekané. Sice se to snažíme řešit, ale možností moc nemáme," přiznal Novotný, který má proti dopravním zácpám svérázný recept. "Až bude litr benzínu stát tři stovky, tak silnice třeba nebudou zasekané," řekl.

Dopravní problémy v Náchodě označil jako plochou historku okresního formátu. "Prostě to bylo zasekané, tak to bylo. My děláme, co můžeme. Musíme to opravit, nedá se nic dělat," zdůraznil Novotný, který považuje za nestoudné, když někdo z klimatizovaného auta nadává člověku, který vedro-nevedro musí na silnici pracovat. "To je trestuhodné. Chudák je ten, který v tomhle počasí s asfaltem v té výhni dělá, aby to bylo hotové," nastavil druhou stranu mince.

Rozčílení diskutéři, kteří často více než na hodinu zůstali uvěznění v zácpě, navrhovali i řešení, jak podobným situacím předejít. "Řešení je jednoduché. Pracovat od 20 do 6 hodin, kdy je provoz minimální. I pro ty chlapy na tom sluníčku, co to musí odmakat, by to bylo lepší. Ale to by musel někdo přemýšlet," navrhl noční šichty jeden z diskutujících.

S touto alternativou ale ředitel Marek Novotný nemá dobré zkušenosti. "To jsme jednou zkusili při průtahu Náchodem. Silnice je ale sevřena oboustrannou zástavbou a za dva dny bylo plno stížností od lidí, že nemohou spát. Takže ono to není jednoduché - ve dne nemohou řidiči jezdit a v noci zase důchodci spát. Každopádně se budeme snažit tu situaci zvládnout co nejlépe," ujistil ředitel Správy ŘSD Královéhradeckého kraje.