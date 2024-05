/FOTO, VIDEO/ Ještě před dvěma dny se někdejší koupaliště ve Velkém Dřevíči dalo v pohodě projít suchou nohou. Na břehu i na dně nádrže kmitají místní hasiči - někdo nosí bytelné dřevěné podstavce, další na ně pokládají jako zátěž povodňové pytle s pískem a jiní na konstrukci instalují a šroubují 20 centimetrů široké fošny, které v délce 30 metrů budou v sobotu 1. června hrát hlavní roli v při 17. ročníku Dřevíčské lávky.

Dřevíčská lávka: 30 metrů délky a 20 centimetrů šířky prověří stabilitu cyklistů | Video: Jiří Řezník

„Tahle lávka je úplně prapůvodní, kterou jsme složili už na nultém ročníku v roce 2006 a používáme jí dodnes," dívá se ze břehu starosta SDH Michal John jak jde jeho kolegům práce rychle od ruky. „Máme ještě nějaké šrouby? Tady mně ještě chybí," ozve se ze dna koupaliště. „Budou, sjedeme koupit," dostane se tazateli uklidňující odpovědi.

Už od roku 2006 se jednou za rok dnes už nevyužívané koupaliště ve Velkém Dřevíči naplní vodou ze sousední Metuje a 20 cm úzká lávka, která vede v délce 30 metrů nad hladinou prověří umění balancování účastníků Dřevíčské lávky. „Koupaliště se zhruba do půlky napustí samospádem a když se vyrovnají hladiny s řekou, tak zapneme čerpadlo a doplníme ho," popisuje systém plnění koupaliště, které se na požadovanou výšku hladiny (cca 15 - 20 centimetrů pod lávku) dostane zhruba za 24 hodin.

V jízdě na kole je cílem nejen přejet z jednoho břehu na druhý, ale dokázat to v co nejpomalejším čase. „Přejet se to povede ale opravdu jen málokomu, s bídou každému pátému, šestému účastníkovi. Ale byl i ročník, kdy to nedokázal nikdo. I když tu máme místního přeborníka, který to dokáže v pohodě tam i zpět," říká John, že počet startujících se pohybuje tak zhruba kolem 30 lidí. Kdo by se chtěl zúčastnit a pokusit se překonat Dřevíčskou lávku na bicyklu, tak si určitě nemusí vozit svoje. „Máme naše kola i přilby. Kdo chce soutěžit, tak nic nepotřebuje. Máme na výběr asi pět kol, ale většinou je jedno oblíbené a to je nejčastěji v akci," říká Michal John s tím, že se startuje na straně u řeky.

V další soutěži se dvojice převážejí na trakaři, kde se vždy uprostřed musí vyměnit. „Od roku 2009 máme ještě 50 centimetrů širokou plovoucí lávku, kterou nainstalujeme na hladinu dnes odpoledne nebo až v sobotu ráno o kousek vedle, ve větší hloubce," dodává starosta hasičů s doplněním, že po plovoucí lávce běhají členové dvojice proti sobě opět s výměnou uprostřed.

Dřevíčská lávka je pro obec událostí roku a každoročně přiláká i stovky návštěvníků ze širokého okolí. Během sobotního dne areál navštíví kolem tisícovky návštěvníků, které láká i doprovodný a večerní hudební program. „Snažíme se vždy program něčím ozvláštnit. Letos jsme pozvali jako hosta oblíbeného herce Jakuba Koháka, který bude svým originálním stylem glosovat dění nad vodní hladinou," prozrazuje Michal John, a jedním dechem ujišťuje, že oblíbená moderátorská dvojice sourozenců Peterkových samozřejmě chybět nebude.

Jelikož celou akci mají v režii místní hasiči, tak dnes ještě musí postavit stánky na občerstvení i zázemí pro kapely a zvukaře. Organizátoři věří, že bude přát počasí. „Ale i na případnou nepřízeň počasí jsme připraveni a budeme mít i dostatek místa pod stany," zvou k návštěvě areálu, kde nad vodní hladinou nebude nouze o komické pády i bravurní výkony a na pódiu vystoupí kapely Morčata na útěku, Bez Šance, Sunday Jam a Benjaming's Clan.