Dřív sekali v Labi led, letos se otužilci vařili ve čtyřech stupních

Dvůr Králové nad Labem - Na Štědrý den do Labe. Tradice členů královédvorského plaveckého oddílu trvá už více než tři desetiletí. Také letos místní otužilci vyrazili 24. prosince po 13. hodině do řeky, aby plaveckou stovkou nebo jen smočením ve čtyřstupňové vodě svérázným způsobem započali vánoční svátky.

„Plaváním v Labi u loděnice pro mě Vánoce začínají. Přestane takový shon a zmatek a všechno se uklidní,“ řekl Jan Čeřovský, předseda plaveckého oddílu ve Dvoře Králové. Sám se do řeky tentokrát ponořil do pasu. „Rozbuší se mi vždycky srdíčko i hlava. Letoš to nešlo dál,“ smál se. „Já s klukama do vody lezu jenom jednou ročně. Nejsem až takovej borec jako jiní, kteří s námi chodí plavat,“ dodal Jan Čeřovský.

Spolu s plaveckým předsedou se do řeky na Vánoce ponořilo dalších 22 plavců. Nechyběly mezi nimi ani dvě dívky. „Někteří z kluků chodí do řeky plavat i dvakrát týdně a vcelku bez problémů zvládnou pětistovku. To už je velká věc,“ poukázal předseda královédvorských plavců. Členové oddílu dokonce pravidelně objíždí otužilecké závody. „Pro mě je to ale jenom recese a hec,“ usmál se Čeřovský.

Počasí odvážlivcům v letošním roce přálo. Zatímco v jiných letech museli otužilci prosekávat u loděnice díru do ledu, tentokrát bylo ve vzduchu 7 stupňů Celsia. Místo ve sněhu se do řeky prodírali spíše bahnem. Ti nejotrlejší si ve vodě libovali a s humorem ho označovali za kafe. Většina z odvážlivců však z vody rychle mizela zpět do vyhřátého péřového oblečení.

„Ve Dvoře Králové otužilci byli vždycky, vzpomenu třeba na Emila Pokorného. Tahle akce je pro nás ale hlavně o setkání. Popřejeme si tady a pak se rozprchneme za svými rodinami,“ vysvětlil Jan Čeřovský. „Když skočíte do takhle studené vody, nejdřív vás všechno sevře. Pak už to ale relativně jde. Je to o překonání první minuty, pak si člověk nějakým způsobem zvykne,“ popsal pocity amatérského otužilce plavecký předseda.

A mimochodem, otužilci se ve Dvoře Králové sejdou i na Silvestra!