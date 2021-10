Je pár vteřin před 14. hodinou a 61letý pan Josef míří ke dveřím vedoucím do volební místnosti. "Chodím takhle vždycky zkraje, abych to měl za sebou a měl klid," usmívá se pod rouškou. K volbám chodí pravidelně - ale ne ke všem. "Nechodím k senátním volbám, ty mě nezajímají. Senát by měli zrušit. Když to řeknu slušně, tak je k ničemu," má jasno o této zákonodárné instituci. "Ještě důležitější jsou ale z mého pohledu komunální volby. Vláda nám moc nepomůže, i když nám přidá na důchodech," říká invalidní důchodce, který uznává, že je volebně nestálý. "Kdysi dávno jsem volil víc červenou," naznačuje směr, který v této pohraniční obci není ničím výjimečným. Ještě v roce 2013 měli komunisté sympatie téměř 33% voličů, v roce 2017 už je ale o parník převálcovalo ANO. "Volím jednotlivé strany. Nelíbí se mi tyhle nové koalice, to považuji za podvod na voličích. Každý by měl šlapat za sebe, tohle se nemělo stát," odchází za plentu vhodit svůj hlas.

Tam už obálku před ním vhodil 80letý Josef Průša. Ten si musel na otevření volební místnosti chvíli počkat. "Čekal jsem tu asi čtyři minuty, mám to kousek, tak jsem vyrazil o něco dřív," ukazuje směrem k nedalekému domu pro seniory odkud pomocí podpůrného vozíku dorazil. "Já jsem měl jasno hned, nějaké ty jejich debaty mně neovlivní. Nic neměním, volím pořád stejně," říká senior, který očekává vítězství současného premiéra. "Uvidíme, necháme se překvapit, ale myslím si, že to zůstane tak, jak to bylo," prorokuje vítězství Babiše.

To zástupce nejmladší voličské generace 20letý Jaroslav Veverka věří, že Babiše po volbách v čele vlády někdo vystřídá. "Na předvolební debaty jsem se díval jenom pro pobavení, věděl jsem dlouho předem, koho budu volit," říká mladík, který vyrážel k volbám do poslanecké sněmovny vůbec poprvé. "Byl jsem již u komunálních voleb, ale volby do poslanecké sněmovny považuji jednoznačně za důležitější. Je to zákonodárná činnost a ta je alfa omega budoucnosti státu. A v té bych chtěl každopádně změnu," opakuje.

Podobný názor má jen o dva roky starší Štěpán Kurečka. "Obecně si myslím, že všeobecně by se volby neměly opomínat. Ty poslanecké, které se mě možná až tak nedotknou jako jednotlivce jsou důležitější v tom, že se nás dotknou všech najednou," zafilozofoval si mladý muž, který šel za volební plentu s primární myšlenkou nevolit Tomia Okamuru. "Myslím si, že on je obrovská antiteze názvu strany za kterou kandiduje. Hlásá přímou demokracii, ale nejradši by totalitně vládnul a rozhodoval co bude a nebude až do té míry, že to porušuje základní lidská práva a svobody. A to se mi rozhodně příčí," vysvětluje svůj postoj. "Jsem rozhodnutý volit koalici ve které jsou Starostové, které si také zakroužkuji," má jasno.

Během první půlhodiny dorazilo do volební místnosti 11 voličů. "To je na místní poměry překvapivě poklidné," říká starosta obce Vladimír Grusman, který je zároveň starosta obce. "Lidé budou asi nejvíce chodit v podvečer mezi 17. a 19. hodinou, kdy se vrací z práce a pak v sobotu dopoledne. Po obědě už je většinou klid," odhaduje starosta, podle jehož slov je v obci s necelými třemi stovkami obyvatel jednoznačně největší zájem o komunální volby. "Ty jsou jednoznačně nejsilnější. Naopak nejmenší zájem je o volby do Evropského parlamentu a Senátu ČR," říká předseda volební komise.