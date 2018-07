Drobná prodejna je ohrožený druh

Náchodsko - V loňském roce zmizelo z republikové mapy takřka 1100 malých obchodů.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Kdyby malé venkovské prodejny patřily do přírodní sféry, byly by vhodným adeptem na zápis do Červené knihy ohrožených druhů.

Ještě před dvaceti lety využívalo malé venkovské prodejny více než 60 procent lidí. Během poslední dekády se však situace zcela proměnila. Za nákupy lidem nevadí dojíždět, stále častěji vyhledávají hypermarkety a ostatní diskonty. Na drobné obchody si teď vzpomene jen každý desátý zákazník, podniky skomírají a z vesnic dokonce bez náhrady mizí.

Taková situace hrozila i v pohraničním Božanově, kde před necelým rokem po dvaceti letech končila s činností Anna Milerová. Dvě dekády, které prodávala v božanovské prodejně, jsou dostatečnou dobou na srovnávání. „Před dvaceti lety to bylo o mnoho lepší. V Broumově nestál ani Penny, ani Lidl, pracovala jsem tu s dcerou a uživily jsme se obě bez problémů. Neměly jsme jen potraviny, ale i spotřební a průmyslové zboží pro život na vesnici - od kos a květináčů až po montérky. Ale když otevřely markety, tak nás to zabilo.“

Obec prodejnu nabídlo k pronájmu, projevil o ni zájem řetězec Hruška, takže se ji podařilo zachovat. Všude ale takové štěstí neměli.