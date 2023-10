/FOTO, VIDEO/ Barevné, pochmurné, nápadité, varovné - tak by se daly označit plakáty s protidrogovou tematikou studentů z celé republiky, které jsou aktuálně k vidění v jídelně domova mládeže Střední průmyslové školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí. Expozice představuje vítězná díla grafické soutěže Správným směrem.

Každá ruka není pomocná. Plakáty varují před nebezpečnou svůdností drog | Video: Jiří Řezník

„Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol prostřednictvím plakátů vyjadřují svůj postoj k návykovým látkám,“ charakterizuje smysl výstavy realizátorka projektu Jana Posová. Ta ocenila bohatou škálu nápadů a rozmanitých technik pro zpracování tematiky. „Studenti předvedli značnou porci kreativity,“ zastavila se u plakátu, jehož autorka si nejprve u řezníka koupila hovězí srdce, napíchala do něj injekční stříkačky a pak pracovala se vzniklou fotografií.

Expozice je výstupem všech vítězných plakátů za 12leté působení tohoto projektu. „Cílem tohoto projektu není přinášet definitivní odpovědi, ale má vyvolávat otázky, jestli je opravdu nezbytně nutné drogově experimentovat proto, aby člověk plnohodnotně dospěl. Jestli to, co nám drogy mohou dát, je úměrné tomu, co nám mohou vzít,“ zahájil výstavu ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Jeho názor na společensky diskutovanou myšlenku týkající se legalizace marihuany je dlouhodobě konzistentní. „Jsem proti legalizaci, která by spočívala v postavení konopí do jedné řady s tabákem a alkoholem. Pokud si vezmeme analogii v alkoholu a tabáku, tak neexistuje legální způsob, aby se dítě mladší 18 let dostalo k alkoholu či tabáku. Nemám ale pocit, že se regulační opatření setkávají s nějakým úspěchem,“ upozornil ředitel Národní protidrogové centrály.

„Druhou otázkou je, zda některé typy méně významných konopných trestných činů musí být trestány jako dosud. Ale nejsem si jistý, jestli je vhodné měnit paradigma toho, že užívání drog není společensky žádoucím typem chování. Pokud bude většinová společenská shoda na tom, že se to paradigma opravdu změnilo, tak tomu rozumím a bude to zákonodárné rozhodnutí. Já o tom přesvědčený nejsem a společenský benefit v tom nevidím,“ má jasno Jakub Frydrych.

Ředitel Střední průmyslové školy Otty Wichterleho Josef Matyáš ocenil, že na výstavě jsou produkty, za nimiž nejsou jen studenti uměleckých škol. „V tomto případě není důležité bezvadné technické provedení, ale směrodatná je myšlenka autora a způsob jejího uchopení. Z tohoto pohledu to je hodně dobré,“ dodal Matyáš, podle jehož slov je problematika návykových látek čím dál častěji skloňovaná ve všech médiích. „Svět dnešní mládeže je tím doslova prošpikovaný.“

Vystavené plakáty se těšily zájmu účastníků vernisáže. „Líbí se mi mladistvý pohled na věc. Plakáty vypovídají o tom, že to není jen nějaké líbivé ztvárnění tématu, ale že se jejich tvůrci snažili do děl vtisknout zamyšlení, zda drogy něco přinášejí, nebo jen berou. Mnohá vystavená díla jsou obdivuhodná,“ přejela Eva Prachařová pohledem desítky vystavených děl, z nichž ji asi nejvíce zaujal plakát znázorňující dlaň ruky a nápisem „Každá ruka není pomocná“. Místo prstů má ruka injekční stříkačky, z nichž jedna propichuje srdce andílka. „Řekla bych, že to přesně vystihuje duševní pochody, které se v lidech odehrávají, když si ty drogy aplikují,“ doplnila.