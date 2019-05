„Smyslem tréninkového bydlení je umožnit lidem s nemocí žít mimo zdravotní a sociální instituce a podporovat je v samostatném životě,“ vysvětluje Michaela Venclová z neziskové organizace Péče o duševní zdraví a dodává, že byt v Náchodě se podařilo získat od soukromého vlastníka, který ho pronajal za příznivou cenu.

„Ekonomická situace lidí s duševním onemocněním není obvykle příznivá a komerční nájem si nemohou dovolit. Zároveň v okrese Náchod není k dispozici dostatek dostupných služeb sociálního bydlení, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat alespoň jeden byt. V bytě pracujeme s klientem formou sociální rehabilitace, trénujeme s ním potřebné dovednosti pro samostatné bydlení jako je finanční hospodaření, úklid či vaření a zapojujeme ho do běžného prostředí a komunity,“ popsala smysl tréninkového bydlení vedoucí střediska Lucie Kudrnáčová a dodala, že do bytu 1+1 v Náchodě se nastěhoval první klient, kterému je 36 let a kvůli svému psychotickému onemocnění dosud bydlel u rodičů.