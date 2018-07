Dvanáct mladíků se připravuje na finále Muže roku

Náchod, Dolní Lipová /FOTO/ - Dvanáct finalistů 19. ročníku soutěže mužské krásy a elegance Muž roku 2018, jejíž finále se uskuteční 24. srpna v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě, pozval prezident soutěže David Novotný a spolupořádající agentura do Schrothových lázní v Dolní Lipové na tradiční předfinálové soustředění.

Během čtyřdenního pobytu v nádherné přírodě na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, se měli adepti na titul blíže poznat, nacvičit společnou choreografii na finálové vystoupení, podstoupit jazykový test, nazkoušet obleky i spodní prádlo či projít kurzem rétoriky. Právě této aktivity se ujal herec Jan Přeučil. Mladí muži se naučili zbavit trémy, pracovat s dechem či si nachystat hlasivky k mluvení. „Jsou to triky a fígle, které jsem nasbíral během své dlouhé herecké kariéry. Cílem dvouhodinového kurzu bylo, aby při finále v Náchodě pánové působili zdravě sebevědomě, bylo jim rozumět a byli slyšet. Přece jenom reprezentují soutěž Muž roku, reprezentují sami sebe a jdou příkladem svým vrstevníkům,“ uvedl zkušený pedagog Jan Přeučil.



Kromě skvělých zážitků nastala při soustředění i jedna poněkud dramatická situace, a to ve Faunaparku v Dolní Lipové.

„Desetiměsíční tygří kotě, které pod dohledem majitele trpělivě snášelo obdiv finalistů Muže roku, dostalo chuť se s jedním krasavcem pomuchlovat. Výsledkem bylo roztrhané triko a škrábanec na bicepsu,“ popsal situaci prezident soutěže David Novotný.



Soustředění Muže roku 2018 podpořili svým umem také Marian Vojtko, Michaela Gemrotová, Míša Dolinová a mladičká zpěvačka Nelly Řehořová. Při večerním koncertu to rozpohybovali zpěváci z muzikálu MammaMia!. Přijely i herečky Sandra Pogodová, Kateřina Kornová a manželka Jana Přeučila Eva Hrušková.



Jak viděl čtyřdenní úsilí mladých mužů ředitel soutěže David Novotný? „Jsem spokojený. Je vidět, že každému z kluků záleží na tom, aby si co nejvíce ze soustředění odnesl a mohl se pak dobře reprezentovat ve finále soutěže, na které všechny srdečně zvu,“ vzkázal Novotný a připomněl, že český vítěz poletí reprezentovat Českou republiku na světovou soutěž Mistr International a další v pořadí poletí na světové soutěže Mister Global a Mister Universe.

A kdo bude letos soutěžit o titul Muž roku 2018?

1. Jakub Stehlík, procesní inženýr, 27 let, Poděbrady

2. Cao Thanh Tung, osobní trenér, 24 let, Moravská Ostrava

3. Martin Horák, strojvedoucí, 28 let, Děčín

4. Radek Adámek, farmaceutický reprezentant, 27 let, Uherské Hradiště

5. Jakub Kochta, fitness coach, 24 let, Olomouc

6. Jakub Jurčák, lékař, 27 let, Litoměřice

7. Jiří Kmoníček, strojař, 24 let, Šestajovice

8. Pavel Dytrt, herec, 28 let, Praha

9. Roman Pořádek manažer, 29 let, Lhenice - Prachatice

10. Daniel Koždoň Fitness trenér, 25 let, Pustějov – okr. Nový Jičín

11. Jan Vaníček student, 23 let, Kolín

12. Jan Burian student, 24 let, Jindřichův Hradec