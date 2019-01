VIŽŇOV - Zvýšené průtoky vody při každoročních povodních nepoškozují jen domy a zahrady obyvatel, ale i menší stavební památky staré několik století. Dokládá to například poničené dvojmostí vedoucí na Pomeznici v obci Vižňov nedaleko Meziměstí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Voda zde podle místostarosty Pavla Hečka podemlela při předchozích povodních základy mostu, z něhož postupem času vypadaly některé pískovcové bloky. Celé dvojmostí tak bylo narušeno. Havarijní stav mostu bude město řešit opravou, která již byla v minulých dnech zahájena. „Začíná se čištěním říčního koryta a stavbou lešení. Poté bude most opraven a stabilizován. Práce, které budou trvat několik týdnů, by měly být hotovy do konce října letošního roku,“ informoval místostarosta Pavel Hečko.



Na opravu poničeného dvojmostí získalo město finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. „Získali jsme ji v rámci programu oprav povodňových škod,“ dodal místostarosta.