1905 fotbalových fanoušků, devět vstřelených branek, atmosféra hodna ligového zápasu - takovou podobu mělo derby století, v němž na domácím hřišti udělil fotbalovou lekci domácí Spartak hostujícímu FK Náchod. Prestižní duel prvního se třetím týmem tabulky krajského přeboru zvládli jednoznačně před televizními kamerami místní fotbalisté, kteří výhrou 7:2 udělali výrazný krok k historickému postupu do divize.

Dycky Spartak: Police dávala fotbalovou lekci - jak na hřišti, tak i v hledišti | Video: Tomáš „Boban" Šolc

Fotbalový zápas se vysílal v televizi prostřednictvím televizního kanálu ČT Sport v rámci projektu Náš fotbal.

Fanouškovské tábory domácí Police i hostujícího Náchoda ladí pokřiky, česká hymna v podání Jany Macháčkové ze sboru Dalibor, polický starosta Jiří Škop a hejtman Martin Červíček ve středovém kruhu před čestným výkopem, odpočítávání do výstřelu z děla polických ostrostřelců, které první červnovou neděli přesně ve 13:45 odstartovalo krajské derby v okresním podání.

Kamera zabírá zahraniční posilu v dresu Spartaku Damani Camaru z USA, který v tomto soutěžním ročníku doposud vstřelil 36 gólů a suverénně vede střeleckou tabulku. Aby svůj náskok navýšil a vstřelil svůj 37 gól potřeboval jen osm minut ze zápasu.

Televizní kamery domácím daly křídla

Ještě před zápasem 34letý trenér Náchoda Martin Malý očekával boj se šťastným koncem pro jeho svěřence. Jeho přání ale začalo dostávat trhliny od úvodního hvizdu. Televizní kamery a rekordní návštěva místní playery nijak nesvazovaly a hráči Spartaku na své protivníky vlétli ve velkém stylu.

První velkou šanci měl v 6. minutě Oskar Petr, který těsně minul náchodskou svatyni, ale o půl minutu se s číslem 8 prosadil 23letý Američan Douglas Durbin. „Těch gólů nedává sice tolik jako jeho krajan Camara, ale každopádně tenhle svůj gól bude mít minimálně nahraný v docela dobré kvalitě," vtipkoval komentátor. Uplynuly dvě minuty a polický tlak proměnil svým 37 gólem v sezóně právě Camara.

Police ukázala republice, že má fotbalové srdce

Fandové povzbuzovali, dění na trávníku mělo svižný průběh, jehož úroveň příjemně zaskočila i komentátory České televize. „Nesledujeme žádný pouťák, ale ostrý svižný zápas," znělo z komentátorského stanoviště. Jejich slova v 18. minutě pečetil Camara, který stylem „pojď sem, kam jdeš" prošel přes dva náchodské hráče, sám sice neskóroval, ale jeho akci k radosti místních zakončil po dvou trefách Američanů rozený Poličák Pavel Franc.

„My chceme gól, GÓL," skandovali do rytmu bubnů místní fans nadšení rychlým vedení a třígólovým náskokem. A i když se v úvodních 45 minutách trefovali jen domácí, tak Náchod nebyl odevzdaným beránkem, jak by mohl napovídat poločasový výsledek 4:0.

Police se prezentovala lehkostí a vůbec nebylo vidět, že by ji televizní zápas svazoval nohy. Byli slyšet i fanoušci Náchoda, kteří si mohli zakřičet gól ve 40. minutě - ale to by musel Oliver Zabrzeski trefit odkrytou branku.

Vzápětí z protiútoku rozdováděl místní příznivce „kamioňák" Jakub Matějka, který lahůdkovou střelu ze své oblíbené parkety pověsil za háčky a zvýšil na 4:0. „Kdo nás zastaví, kdo nás zastaví," točili klubovými šálami nad hlavami Poličtí. Od poločasového „bůra" zachránil Náchod v 45. minutě po rohu břevno a do stejné části brankové konstrukce se za necelou minutu později trefili i Náchodští, ale první gól se jim stále vstřelit nepodařilo.

Spartak jede do divize! Kam jedete vy?

Změna stran přinesla ještě více branek než první část zápasu. „Ne pětku ne, tak prosím pětku ne…" začaly hrát reproduktory v 56. minutě po nekompromisní střele jarní posily Oskara Fotra. Optimisté, kteří několik dní před zápasem v tipovací soutěži směle očekávali dvoutisícovou návštěvu, nestříleli slepými. Přestože Police je zvyklá na stovky fanoušků, tak rekordní návštěvnost 1905 diváků v podstatě představuje polovinu počtu obyvatel města.

A Police měla stále chuť navyšovat skóre. Slalomem se blýskl Serhii Makarenko, který ukrajinský hráč předčasně ukončil jen za cenu žluté karty pro bránícího hráče. Ale přeci jen udeřilo i na druhé straně.

V 70. minutě se dočkali fanoušci Náchoda, kdy z krkolomné pozice Oliver Zabrzeski dal důvod náchodskému „Zewl gangu" mávat modro bílými zástavami. O dvě minuty později stejný hráč rozvlnil polickou síť, a když v další půl minutě měl polský fotbalista dvě dobré příležitosti na dovršení rychlého hattricku, zdálo se, že se Náchod nadechuje. Ale Police nechtěla připustit žádné drama a slovenský obránce Patrik Gilian krásnou rybičkou zvýšil na 6:2 a po nádherné střele Douglas Durbin z hranice velkého vápna v 80. minutě pečetil výsledek na konečných 7:2, který polický kotel po závěrečném hvizdu oslavil světlicemi.

„Pocity jsou úplně úžasné, takhle jsme si to ani nepředstavovali," neskrýval radost polický trenér Libor Vacho. „Skvělý vstup do zápasu, pokračovali jsme výborně celý zápas a myslím, že jsme fanoušky na hřišti i u televizních obrazovek museli potěšit. Teď nás čekají poslední dvě kola a z nich potřebujeme jeden bod. Věřím tomu, že to dopadne, jinak bych tu nestál," okomentoval zápas polický kouč.

Během střetnutí z trenéra Malého předzápasová naděje na dobrý výsledek vyprchala. „Nenaplnili jsme očekávání a svými chybami jsme to v podstatě rozhodli pro soupeře. individuální kvalita byla na straně soupeře téměř na všech postech a my jsme jim to nijak nezkomplikovali," neměl důvod mít z výkonu svých svěřenců radost.

