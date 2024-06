S elektrokoloběžkami se roztrhl pytel. A s tím jde ruku v ruce i přibývající počet nehod či přestupků, kterých se jejich majitelé dopouštějí. Někteří ani netuší, zda jejich koloběžka patří mezi motorové nebo nemotorové vozidlo. Od toho se odvíjí řada povinností a pravidel. Máte také elektrokoloběžku? A víte, ne čem skutečně jezdíte?

Na elektrokoloběžky je nahlíženo dvěma způsoby - nemotorová x motorová vozidla. | Foto: se svolením Policie ČR

"Většina uživatelů si neuvědomuje, že i elektrokoloběžky podléhají legislativním pravidlům a jejich řidiči jsou povinni dodržovat podmínky zákona o silničním provozu," upozorňuje policejní mluvčí Lucie Konečná.

Na elektrokoloběžky je podle policejní mluvčí nahlíženo dvěma způsoby - nemotorová x motorová vozidla. V prvním případě je jezdec z pohledu silničního zákona považovaný za cyklistu a platí pro něho tedy stejná ustanovení, jako pro osobu jedoucí na jízdním kole.

Na trhu jsou však k dispozici také elektrokoloběžky, na které je nahlíženo jako na motorová vozidla. "Jedná se o elektrokoloběžky, jejíž výkon motoru přesahuje 250W nebo jejich rychlost je vyšší než 25 km/h, anebo nemají charakter koloběžky - mají sedátko, a tedy se musí řídit pravidly pro tyto skupiny vozidel," popisuje Lucie Konečná. Na uživatele takových elektrokoloběžek - motorových vozidel se pak nahlíží jako na motocyklisty a vztahují se tak na její provozování všechna příslušná zákonná opatření - řidičské oprávnění, zákaz požívání alkoholických nápojů, pojištění odpovědnosti za škodu, ochranná přilba i schválení technické způsobilosti.

Pokuta i soud

Například, pokud tedy užijete takovouto elektrokoloběžku v silničním provozu a nebudete vlastnit příslušný řidičský průkaz, může vám být ve správním řízení uložena pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení všech motorových vozidel až na tři roky. Také dostanete pokutu za provoz neregistrovaného a nepojištěného vozidla.

A dostat se můžete za řízení takovéto elektrokoloběžky i k soudu, stačí ji řídit pod vlivem alkoholu, kdy budeme mít přes 1 promile, nebo budete-li mít platný zákaz řízení motorových vozidel.

Takový případ řešili před nedávnem náchodští dopravní policisté, když byli přivoláni k nehodě muže, který po předchozím užití alkoholu, dechová zkouška prokázala hodnoty 1,82 a 1,92 promile alkoholu v dechu, na elektrokoloběžce s výkonem elektromotoru 350W havaroval poté, co s ní upadl při sjíždění z chodníku.

"A další podobný případ kolegové řešili na přelomu roku, když řidič po předchozím požití alkoholu, dechová zkouška prokázala hodnoty 1,62 a 1,66 promile alkoholu v dechu, havaroval poté, co nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou mezi obcemi Police nad Metují a Bezděkov. Policisté následným šetřením zjistili, že elektrokoloběžka je ve skutečnosti lehké dvoukolové motorové vozidlo – dvoukolový moped, který muž nepřihlásil do registru vozidel ani nepojistil," popisuje policejní mluvčí a doplňuje, že toto vozidlo dosahovalo maximální rychlosti 50km/h a výkon motoru mělo 1000W. K němu je navíc potřeba řidičského oprávnění skupiny AM, muž však nikdy nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění.

Metodiku ke kontrole jízdních kol vybavených dodatečně pomocným motorkem (motorová koloběžka) a jízdních kol s elektrickým motorkem najdete ZDE.