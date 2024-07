„Na začátku je grafický návrh, který se vloží do programu, tam se to dokončí do finální podoby a ta se pak laserem vyřízne do gramofonové desky," popisuje princip zrodu Tomáš Píša a přiznává, že autorství gramofonových hodin není z jeho hlavy.

„Viděl jsem to v zahraničí, líbilo se mi to, tak jsem si řekl, že to taky zkusím. A jde to," říká s dovětkem, že aktuálně má v nabídce kolem 400 motivů. Ale ani tím nejsou zákazníci limitováni. „Pokud mají v hlavě svůj motiv, tak není problém ho vytvořit," dodává. Jak sám říká desek má sice dost, ale stále nakupuje nové. „V současnosti mám zásobu více než tisícovky kusů. Používám poškozené desky, s nekvalitní nahrávkou nebo s písničkami, co už dneska nikdo neposlouchá. „Jsou to třeba dechovky, které už nemají v podstatě žádnou cenu."

Chlasták se dobře drží a je to stylovka, která zaujme

Tím ale originální produkce kočovného prodejce nekončí. Mezi koženými brašnami a peněženkami s různými motivy budí pozornost tzv. chlasták. „Je to v podstatě kožený držák na jednorázové nebo festivalové kelímky. Jeho výhodou je variabilnost upevnění a uchopení," říká prodejce oblečený do kostkovaného kiltu a na jednom z kousků předvádí jeho možnosti. „Má tu očko na přidělání na pásek, kdo nemá pásek může využít karabinku pro zavěšení za očko na batoh či na kabelu. A když se karabina zacvakne za spodní očko, tak z toho vznikne praktické ouško," ukazuje, jak lehce se kožený chlasták promění na obdobu krýglu, jak se hovorově říká půllitru s uchem. „Funguje to jako nosič, ale částečně i jako termo hrníček. Díky tomu, že kůže izoluje, tak nápoj v kelímku vydrží déle studený," dodal na závěr Tomáš Píša.